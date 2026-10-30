Tuyến đường hy vọng ở Si Ma Cai

Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều tuyến đường mới được mở kết nối các thôn, bản ở xã Si Ma Cai, giúp người dân đi lại, giao thương được thuận lợi. Đặc biệt, cuối tháng 9/2026, xã Si Ma Cai khởi công tuyến đường Cán Cấu - Tả Van Chư kết nối 2 thôn Cán Chư Sử và Cốc Phà vòng quanh hồ Cán Cấu, đã tạo động lực để vùng đất này thêm khởi sắc.

Ông Giàng A Tếnh là người dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở thôn Cốc Phà, xã Cán Cấu cũ, nay là xã Si Ma Cai. Dù đã 70 tuổi, nhưng ông Tếnh rất phấn khởi khi được tham gia lễ ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn do UBND xã Si Ma Cai phát động tại thôn Cán Chư Sử.

Tại buổi lễ, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương phát biểu về ý nghĩa của việc mở tuyến đường mới và được tham gia đổ mét bê tông đầu tiên trên tuyến đường Cán Cấu - Tả Van Chư, ông Tếnh rất vui mừng và tự hào.

Ông Giàng A Tếnh chia sẻ: “Nhiều năm sinh sống ở vùng đất này, tôi thấy khó khăn nhất với người dân địa phương là một số tuyến đường kết nối các thôn, bản đã bị hỏng, xuống cấp. Đặc biệt, khu vực quanh hồ Cán Cấu có nhiều ruộng nương của người dân thôn Cốc Phà và Cán Chư Sử, nhưng không có đường đi, nên việc vận chuyển phân bón, ngô, lúa rất vất vả. Giờ đây, Nhà nước quan tâm mở tuyến đường mới Cán Cấu - Tả Van Chư dài 2,5 km, rộng 6 m đi qua địa phận 2 thôn, người dân rất phấn khởi. Là người có uy tín của thôn Cốc Phà, tôi sẽ tích cực vận động các hộ dân trong thôn hiến đất để mở rộng đường, mong tuyến đường sớm hoàn thành”.

Đối với gia đình ông Giàng A Pùa ở thôn Cán Chư Sử - hộ dân có nghề trồng đào cảnh và trồng hoa gần hồ Cán Cấu, việc UBND xã Si Ma Cai khởi công tuyến đường Cán Cấu - Tả Van Chư có ý nghĩa rất quan trọng. Theo ông Pùa, hồ cạn Cán Cấu có cảnh quan đẹp, được xã Si Ma Cai lựa chọn là điểm phát triển du lịch cộng đồng, nhưng thời gian qua, do chưa có đường giao thông thuận tiện nên chưa có nhiều du khách biết đến. Vì thế, tuyến đường mới được mở không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân mà còn thu hút du khách đến tham quan, ngắm cảnh hồ cạn Cán Cấu, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cho nhiều hộ dân quanh hồ. Từ đó, giúp bà con có thêm thu nhập từ làm du lịch.

Cuối tháng 9, có mặt tại lễ ra quân xây dựng tuyến đường nội đồng Cán Cấu - Tả Van Chư tại thôn Cán Chư Sử, chúng tôi chứng kiến không khí rộn ràng. Tại buổi lễ, xã Si Ma Cai được tỉnh trao tặng 100 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn. Các đại biểu tỉnh và xã Si Ma Cai cùng đông đảo người dân 2 thôn Cán Chư Sử, Cốc Phà hồ hởi đổ những mét bê tông đầu tiên của tuyến đường mới. Phía xa, đơn vị thi công đã bố trí máy xúc khẩn trương phá tuyến, san gạt nền đường, mở tuyến đường mới vòng quanh hồ Cán Cấu.

Anh Giàng A Sử - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cán Chư Sử cho biết: “Sau nhiều năm mong đợi, đến nay, tuyến đường Cán Cấu - Tả Van Chư đã được khai mở. Tuyến đường mới đã đem đến nhiều niềm tin và hy vọng cho người dân trong thôn. Tuyến đường không chỉ có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, mà còn tạo ra quỹ đất mới để người dân sau này có nơi an cư, ổn định cuộc sống quanh hồ Cán Cấu và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng”.

Tuyến đường Cán Cấu - Tả Van Chư có tổng chiều dài 2,5 km và được mở rộng 6 m nên khi giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của 21 hộ dân thôn Cán Chư Sử và một số hộ dân thôn Cốc Phà. Qua sự tuyên truyền, vận động của 2 thôn, người dân đã đồng thuận hiến đất để mở đường. Người dân mong muốn chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành tuyến đường vào dịp cuối năm nay, giúp người dân đi lại thuận tiện và đón năm mới thêm rộn ràng.

Tuyến đường Cán Cấu - Tả Van Chư mở ra hy vọng đổi thay cuộc sống đồng bào các dân tộc địa phương.

Theo ông Trương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã, Si Ma Cai là nơi vùng cao, biên giới, địa hình chia cắt và dân cư phân tán, giao thông nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi tuyến đường được mở mới, mở rộng và kiên cố hóa không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn hơn mà còn tạo động lực phát triển kinh tế và các dịch vụ thiết yếu; củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.