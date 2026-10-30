Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư 460 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng cấp nước sạch nông thôn

Công trình cấp nước ở xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị công suất 2.200m³/ngày đêm phục vụ nước sạch cho nhiều khu vực nông thôn. (Ảnh: HG)

Theo đó, mục tiêu của dự án là nâng cấp, sửa chữa, mở rộng và kết nối các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung hiện có nhằm khôi phục, nâng cao năng lực và hiệu quả khai thác công trình; mở rộng phạm vi phục vụ, nâng cao chất lượng và cung cấp nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, ổn định và liên tục cho người dân.

Theo quyết định được phê duyệt, đơn vị chủ đầu tư là Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị sẽ đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng và kết nối 14 cụm công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh với tổng công suất dự kiến sau đầu tư khoảng 23.200m³/ngày.đêm, phục vụ khoảng 31.302 hộ dân.

Gồm 8 hạng mục cụ thể: nâng cấp, hoàn thiện công trình cấp nước Hải Chánh; nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước trên địa bàn phía nam tỉnh Quảng Trị (xã Khe Sanh, xã Ba Lòng, xã Hướng Hiệp, xã Lìa); xây dựng cụm nhà máy nước Kim Phú-Kim Điền-Minh Hóa; nâng cấp, mở rộng cụm công trình cấp nước xã Tuyên Phú; nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt ODA Quảng Trạch; nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước trên địa bàn phía bắc tỉnh Quảng Trị (xã Phú Trạch, xã Trường Phú, xã Tân Mỹ và xã Lệ Ninh); nâng cấp, mở rộng nhà máy cấp nước Tân Lương-Quảng Trị (xã Triệu Phong và xã Ái Tử); mở rộng các cụm công trình cấp nước trên địa bàn xã Bắc Trạch.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 460 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030.

Người dân xã Tân Gianh chật vật tìm nguồn nước sinh hoạt do nguồn nước từ giếng đào, giếng khoan bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. (Ảnh: HG)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch vùng nông thôn tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 và pháp luật liên quan. Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ dự án, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng…

Được biết, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, nhiều xã và khu vực nông thôn tại Quảng Trị gặp nhiều khó khăn về nước sạch. Trong khi nguồn lực của xã còn nhiều khó khăn nên đây một trong những bài toán hóc búa đặt ra cho các xã mới. Việc ưu tiên vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương để nâng cấp các công trình cấp nước vùng nông thôn mang lại nhiều ý nghĩa và góp phần nâng cao đời sống người dân.