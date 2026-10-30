Xúc tiến đầu tư vào xã vùng sâu tỉnh Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Xốp. (Ảnh ĐÔNG HUYỀN)

Sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền xã Xốp chủ động triển khai nhiều giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh. Chính quyền cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Trong lĩnh vực năng lượng, xã Xốp được quy hoạch 6 dự án thủy điện với tổng công suất 124,2MW. Trong đó, 4 dự án đang thi công xây dựng gồm: Thủy điện Đắk Mi 1, Đăk Mi 1A, Đăk Mi 1B và Đăk Krinh.

Dự án Thủy điện Ngọc Linh 3 đã được tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Dự án Thủy điện Đak Ronet đang được đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bí thư Đảng ủy xã Xốp Trần Trọng Từ báo cáo hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương. (Ảnh ĐÔNG HUYỀN)

Ngoài ra, một số nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu, bổ sung quy hoạch các nguồn điện tiềm năng trên địa bàn, gồm điện mặt trời nổi, điện gió với tổng công suất đề xuất lớn.

Ủy ban nhân dân xã Xốp kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ đầu tư Trạm biến áp 110kV Đăk Glei và đấu nối, bảo đảm đưa công trình vào vận hành trong năm 2027; tháo gỡ vướng mắc sử dụng tuyến đường hiện có phục vụ thi công dự án thủy điện Đăk Krinh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xốp Lê Hải Lâm báo cáo tình hình thu hút đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tại cơ sở. (Ảnh ĐÔNG HUYỀN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong công tác thu hút đầu tư, yêu cầu chính quyền xã chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư; phối hợp các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Đồng thời, đồng chí Trần Phước Hiền đề nghị địa phương chú trọng thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính, có khả năng triển khai những dự án quy mô lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đối với các đề xuất đầu tư mới, địa phương phối hợp với các sở, ngành rà soát khu vực có tiềm năng, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển lâu dài.

Xã Xốp khuyến khích nhà đầu tư có năng lực hỗ trợ địa phương phát triển mô hình kinh tế gắn với lợi thế tự nhiên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Xã Xốp cần xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên, lựa chọn chương trình, dự án đầu tư hiệu quả, phù hợp; quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế và đời sống người dân. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ.