Cả nước có hơn 55,6 triệu thửa đất đạt tiêu chí 'đúng, đủ, sạch, sống'

Đáng chú ý, 55.650.555 thửa đất đã đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Trong số này, 43.165.785 thửa được đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đạt 77,57%. Ngoài ra, 22.050.471 thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an.

So với kỳ báo cáo trước, tổng số thửa đất tăng 123.030; số thửa được xây dựng cơ sở dữ liệu tăng hơn 2 triệu. Đặc biệt, số thửa đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” tăng 7.883.381 thửa, trong khi nhóm dữ liệu cần làm giàu, làm sạch giảm gần 5,8 triệu thửa và số thửa chưa được xây dựng dữ liệu giảm gần 1,9 triệu.

Tuy nhiên, cả nước vẫn còn 14.651.846 thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và 34.894.020 thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu.

Tập trung hoàn thiện dữ liệu đất đai

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026 là hoàn thiện dữ liệu đối với 14,65 triệu thửa đất đã có trong hệ thống nhưng chưa đạt tiêu chí.

Nhiều địa phương tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. (Ảnh minh họa)

Trong năm 2026, các địa phương dự kiến xây dựng mới cơ sở dữ liệu đối với 2.791.510 thửa đất. Sang năm 2027, tiếp tục khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 32.102.520 thửa đất còn lại.

Cùng với đó, Bộ đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, trong đó phối hợp với Bộ Công an chuẩn hóa cấu trúc, đồng bộ các nhóm thông tin chưa thống nhất; thống nhất dữ liệu đất đai chuyển sang Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các trường thông tin phục vụ hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Đối với nhiệm vụ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, Bộ đã hoàn thành việc chủ trì, phối hợp xử lý khối lượng còn lại của Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý hệ thống thông tin đất đai ở Trung ương. Việc đôn đốc các địa phương đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính và tích hợp dữ liệu vào hệ thống quốc gia tiếp tục được triển khai.

Đến kỳ báo cáo, cả 34 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch thực hiện. Các địa phương tiếp tục số hóa tài liệu hiện có, đưa dữ liệu vào khai thác phục vụ giải quyết thủ tục về công chứng, đất đai, thuế; đồng thời bố trí kinh phí, ưu tiên các khu vực biên giới, hải đảo và đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Nhiều khó khăn trong chuẩn hóa dữ liệu

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng công việc còn lại lớn, trong khi nhiều khu vực chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính có điều kiện thi công khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ. Với dữ liệu đã có, những trường hợp chưa hoàn thiện thường phức tạp, khó thu thập thông tin để đáp ứng tiêu chí đề ra.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực 3 (Đà Nẵng) số hóa hồ sơ đất đai. (Ảnh: Bộ NNMT)

Một số vướng mắc phổ biến là không xác thực được chủ sử dụng đất; người đứng tên trong hồ sơ đã mất nhưng chưa thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế. Bên cạnh đó, biến động đất đai, lịch sử nguồn gốc sử dụng đất phức tạp và đặc thù riêng tại từng địa phương cũng gây khó khăn cho quá trình chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu.

Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các địa phương ban hành hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời phối hợp Bộ Công an giải đáp vướng mắc thông qua các nhóm hỗ trợ trực tuyến. Hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm cũng đang được tập trung nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đồng bộ dữ liệu từ địa phương lên Trung ương.

Đối với khó khăn về tài chính và đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ, Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương hướng dẫn, tháo gỡ theo đề nghị.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thời gian qua đã góp phần chuyển đổi phương thức quản lý từ hồ sơ giấy, dữ liệu phân tán sang quản lý trên nền tảng dữ liệu số có tính hệ thống, khả năng kết nối và chia sẻ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra và giám sát việc quản lý, sử dụng đất.