Chủ tịch TPHCM yêu cầu xác định đúng đối tượng mua nhà ở xã hội

Ngày 30/10, thảo luận tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn để cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách mới. Dù vậy, không được chạy theo số lượng văn bản, mà phải quản trị được tiến độ, chất lượng và khả năng thực thi của từng chính sách.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Sau khi HĐND thành phố thông qua, nghị quyết phải được tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn. Mỗi nghị quyết phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ phải làm, thời hạn hoàn thành, nguồn lực thực hiện và sản phẩm đầu ra.

"Chúng ta phải chuyển từ tư duy “ban hành chính sách” sang “quản trị kết quả”; từ việc kiểm đếm bao nhiêu nghị quyết được thông qua sang đánh giá chính sách đó đã tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn, huy động thêm bao nhiêu nguồn lực, tạo thuận lợi như thế nào cho người dân và doanh nghiệp”, ông Được nói.

Về Quy hoạch tổng thể thành phố, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng thông qua quy hoạch mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là tổ chức thực hiện để quy hoạch trở thành công cụ định hướng phát triển, phân bổ nguồn lực và tạo ra những động lực tăng trưởng mới.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với TPHCM hôm 28/10, ông Được yêu cầu phải nâng cao năng lực thực thi và chuyển ngay chính sách thành công việc cụ thể, người cụ thể, thời hạn cụ thể và kết quả cụ thể.

Lãnh đạo các sở, ngành thành phố trao đổi tại kỳ họp.

Về đầu tư công, ông Được cho biết thành phố phải tập trung tháo gỡ bằng được các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu và thanh toán. Dự án chậm phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm; dự án không có khả năng giải ngân phải kịp thời điều chuyển vốn.

Đối với đầu tư tư nhân và các dự án lớn, thành phố phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý dự án” sang “đồng hành cùng dự án”; phân loại rõ từng dự án đang vướng ở đâu, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào và cần tháo gỡ bằng giải pháp gì.

“Mục tiêu cuối cùng không phải có thêm bao nhiêu cuộc họp, mà là bao nhiêu dự án được khơi thông, bao nhiêu nguồn lực được đưa vào nền kinh tế và bao nhiêu việc làm mới được tạo ra”, ông Được đặt vấn đề. Ông cũng yêu cầu giao nhiệm vụ, KPI cho từng giám đốc sở, chủ động giải quyết vướng mắc, đồng hành cùng các dự án lớn để thúc đẩy giải ngân đầu tư tư nhân, đạt chỉ tiêu được giao.

Quy hoạch quỹ đất làm nhà ở xã hội

Về chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch, Chủ tịch UBND TPHCM cho hay thành phố xác định không chỉ giải quyết một căn nhà hay một tuyến kênh, mà phải giải quyết đồng thời nơi ở mới, sinh kế mới, hạ tầng mới và chất lượng cuộc sống mới cho người dân.

TPHCM đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội. Ảnh: Lê Vũ

Đối với nhà ở xã hội, ông Được cho biết vừa qua thành phố đã quy hoạch các quỹ đất công để làm nhà ở xã hội, vấn đề đặt ra là làm sao để thực hiện cho đúng mục tiêu, ý nghĩa của nhà ở xã hội, bởi nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp ở TPHCM rất lớn.

“Chúng ta phải xác định đúng đối tượng để mua đúng, nhận đúng chủ trương về nhà ở xã hội”, ông Được nói. Để làm tốt việc này, ông đề nghị chính quyền các địa phương xác định đúng thành phần, dựa trên nhu cầu, mức thu nhập phù hợp của người dân.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng cho hay, ngoài chuyện quy hoạch, thành phố kêu gọi nguồn lực tư nhân để thực hiện 99.000 căn nhà ở xã hội theo chỉ đạo Chính phủ.