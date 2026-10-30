Hải Phòng đặt mục tiêu đóng cửa bến, bãi không đủ điều kiện trước năm 2028

Tính đến ngày 24.10, theo rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, thành phố có 739 bến, bãi hiện hữu tại 83 xã, phường. Trong số này, 508 bến, bãi được địa phương đề xuất xem xét cập nhật, bổ sung vào các quy hoạch liên quan.

Trong số đó có 171 bến, bãi được đề xuất xem xét cho thuê đất ngắn hạn hoặc tiếp tục cho thuê đất đối với trường hợp có chủ trương đầu tư còn hiệu lực, phù hợp quy định. Ngoài ra, 60 bến, bãi cần xác định phương án, trách nhiệm, lộ trình và thời hạn chấm dứt hoạt động, giải tỏa.

Các địa phương cũng đề xuất 64 vị trí để nghiên cứu bố trí bến, bãi mới, xem xét cập nhật vào các quy hoạch có liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng đã kiểm tra, xử lý 4.054 trường hợp vi phạm, gồm 4.015 phương tiện thủy và 39 cảng, bến. Tổng số tiền xử phạt vượt 8,5 tỉ đồng.

Theo đánh giá của thành phố, hoạt động bến, bãi góp phần phục vụ vận tải thủy, tập kết vật liệu, trung chuyển hàng hóa, cung ứng nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng và dân sinh. Tuy nhiên, lĩnh vực này còn nhiều bất cập do số lượng bến, bãi lớn, phân bố rộng và tính chất pháp lý phức tạp.

Nhiều bến, bãi chưa phù hợp quy hoạch, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, còn vi phạm quy định về đất đai, đê điều, thủy lợi, giao thông đường thủy nội địa, môi trường, khoáng sản và thuế. Một số bến, bãi đã được xử lý, giải tỏa nhưng có nguy cơ tái hoạt động.

TP Hải Phòng đặt mục tiêu những bến bãi không đủ điều kiện bị đóng cửa vào năm 2028

Thành phố xác định nguyên nhân chủ yếu là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt; việc tổ chức thực hiện thiếu đồng bộ, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên và phối hợp giữa các cơ quan có thời điểm chưa chặt chẽ.

Theo lãnh đạo thành phố Hải Phòng, hoạt động bến, bãi ven sông, kênh trục nội đồng là nhu cầu thực tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các hoạt động này phải được quản lý chặt chẽ theo quy hoạch, đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật về đất đai, đê điều, thủy lợi, giao thông đường thủy, môi trường, phòng chống thiên tai, an ninh trật tự và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Để chấn chỉnh hoạt động này, Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2028, 100% bến, bãi đang hoạt động phải đáp ứng các tiêu chí, nguyên tắc và hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định. Các bến, bãi phải được quản lý, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên; những vi phạm tồn đọng cơ bản được xử lý.

Thành phố yêu cầu không để phát sinh bến, bãi trái phép mới, không để các bến, bãi đã chấm dứt hoạt động hoặc giải tỏa tái hoạt động.

Cấp ủy, chính quyền các cấp được yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý bến, bãi. Nội dung này phải được đưa vào chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm, gắn với trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai phạm tại địa phương.

Các cơ quan chức năng phải xây dựng bộ tiêu chí, nguyên tắc đánh giá bến, bãi làm cơ sở rà soát, phân loại, xử lý và cập nhật quy hoạch. Chính quyền địa phương có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ các vị trí, xác định rõ hiện trạng, nguồn gốc đất, tình trạng quy hoạch, hồ sơ pháp lý, vi phạm và phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp.

Thành phố cũng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ pháp lý; quản lý việc sử dụng bãi sông, bãi ven kênh đúng quy hoạch, mục đích, bảo đảm an toàn đê điều, thủy lợi và giao thông đường thủy.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số phục vụ quản lý hoạt động bến, bãi.