Mở đường cho nông sản vươn xa

Chọn đúng chương trình, mở cơ hội cho doanh nghiệp

Trong 9 tháng năm 2026, chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh đã đạt 100% kế hoạch, với 18 chương trình, sự kiện hội chợ, triển lãm và kết nối giao thương trong nước, quốc tế; tổng kinh phí thực hiện 4,8 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại không đặt nặng việc tổ chức thật nhiều chương trình mà cố gắng lựa chọn những hoạt động có khả năng tạo hiệu quả thiết thực cho DN. Từ hội chợ, không gian trưng bày đến các chương trình giới thiệu sản phẩm, mục tiêu được đặt ra là tạo cơ hội để các chủ thể OCOP, DN, HTX tiếp cận người tiêu dùng, quan sát thị trường và học hỏi cách làm mới.

Các chương trình xúc tiến thương mại lớn của tỉnh đều bố trí gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương. Ảnh: B.N

Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất diễn ra ở TP Hà Nội (tháng 2-2026), tỉnh Gia Lai có 30 đơn vị tham gia, doanh số đạt 859 triệu đồng. Còn tại MM Mega Market Quy Nhơn, gần 50 DN, HTX và hộ kinh doanh tham gia trưng bày, giới thiệu hơn 100 sản phẩm OCOP đạt 3 - 4 sao cùng nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Giá trị của các chương trình không chỉ ở việc đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, mà còn giúp DN trực tiếp nắm bắt nhu cầu và cách thị trường vận hành.

Bà Nguyễn Thị Thu An - đại diện Công ty CP Hạt điều Hải Bình (phường Hội Phú) chia sẻ: “Thông qua chương trình, DN có điều kiện giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu của thị trường và tiếp cận thêm các đối tác phân phối. Đây cũng là cơ hội để DN hoàn thiện sản phẩm, bao bì và tiêu chuẩn nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các hệ thống bán lẻ”.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, với nguồn lực còn hạn chế, Trung tâm cố gắng tạo những không gian chung để DN, HTX có thể giới thiệu sản phẩm, giao lưu, học hỏi và tiếp cận thị trường.

Đối với nhiều cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, việc tự mình tìm đến các hội chợ lớn, hệ thống bán lẻ hay nhà phân phối là điều không dễ. Vì vậy, mỗi chương trình xúc tiến thương mại là một cơ hội để DN “đi cùng nhau”, giảm bớt chi phí và có điều kiện quan sát cách các DN lớn xây dựng thương hiệu, tổ chức gian hàng, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Ông Dương Văn Hành, Giám đốc Công ty TNHH Bidir Hoàng Long (phường Bình Định), giới thiệu sản phẩm rượu nếp với khách tại chương trình Ngày hội tinh hoa ẩm thực Gia Lai (27-3-2026). Ảnh: B.N

Tăng giao thương, mở rộng thị trường

Từ hoạt động trưng bày, quảng bá, xúc tiến thương mại đang chuyển dần sang mục tiêu tạo giao thương thực chất. Tại sự kiện tổng kết thỏa thuận hợp tác phát triển KT-XH giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, diễn ra tại Quảng Ngãi (giữa tháng 8-2026), Gia Lai có 18 đơn vị tham gia giới thiệu sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên cùng nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Điểm đáng chú ý là các chủ thể được kết nối B2B với 6 nhà phân phối lớn đến từ TP Hồ Chí Minh. Một hướng thị trường đang được quan tâm là Campuchia. Tại Diễn đàn Xúc tiến đầu tư tỉnh Stung Treng (Campuchia, từ ngày 15 - 19-6), Gia Lai có 8 gian hàng, giới thiệu 53 sản phẩm của 13 DN, HTX. Hầu hết sản phẩm đạt OCOP 3 - 5 sao, được đầu tư về bao bì, nhãn mác và dịch thông tin sang tiếng Khmer.

Trong 3 ngày, gian hàng thu hút gần 1.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Dù số lượng DN tham gia còn ít, các sản phẩm Gia Lai được người tiêu dùng Campuchia chú ý, nhất là nhóm hàng nông sản chế biến như cà phê, mắc ca, sầu riêng sấy thăng hoa, bánh tráng nướng, sản phẩm từ atiso đỏ…

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thu, việc tham gia các chương trình tại Campuchia không chỉ nhằm quảng bá mà còn giúp DN tìm hiểu thị trường, hệ thống phân phối và khả năng hợp tác xuất khẩu. Nếu tăng cường các hoạt động giao thương trực tiếp, hiệu quả xúc tiến có thể được nâng lên, tạo thêm cơ hội cho sản phẩm Gia Lai đi sâu hơn vào thị trường nước láng giềng.

Cùng với giao thương trực tiếp, chuyển đổi số đang mở thêm một hướng đi phù hợp với điều kiện của các DN nhỏ. Trung tâm đã hỗ trợ kết nối trực tuyến với nhà phân phối, tổ chức livestream giới thiệu sản phẩm và duy trì hoạt động mua bán sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Phúc - Chủ cơ sở bánh ít Hoàng Đông (xã Bình An) cho hay: “Sau khi được hỗ trợ quảng bá trên mạng xã hội và nền tảng trực tuyến, lượng khách hàng tăng đáng kể; có thời điểm một buổi livestream giúp cơ sở nhận được hàng trăm đơn hàng từ nhiều tỉnh, thành”.

Qua đó, xúc tiến thương mại hướng đến chiều sâu là xây dựng liên kết lâu dài giữa sản xuất và thị trường. Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của Gia Lai nâng chất lượng, hoàn thiện bao bì, đẩy mạnh số hóa và mở rộng thị trường tiêu thụ.