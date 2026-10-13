Điện Biên phê duyệt, triển khai 350 dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Đoàn giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên giám sát thực địa dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trồng và chăm sóc dứa tại bản Công Binh, xã Núa Ngam. (Ảnh: LÊ LAN)

Cụ thể, trong số 350 dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được phê duyệt triển khai có sự tham gia của 11.625 lượt hộ gia đình; tổng kinh phí thực hiện 350 dự án, mô hình là hơn 1.014,8 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 334,8 tỷ đồng (chiếm 33%); nguồn vốn đối ứng từ người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã hơn 680 tỷ đồng (chiếm 67%).

Chia theo phương thức sản xuất, trong số 350 dự án, mô hình, có 257 dự án, mô hình thực hiện theo hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và 93 dự án được thực hiện theo hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

Qua thực tế giám sát tại cơ sở và làm việc với các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Dân tộc và Tôn giáo, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ghi nhận nhiều ưu điểm về công tác chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành đối với việc thực hiện các dự án, mô hình tại cơ sở bảo đảm bám sát mục tiêu, tập trung vào những cây trồng có lợi thế như: cà-phê, mắc-ca và một số sản phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện từng địa bàn; công tác hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra thực địa được tăng cường; việc triển khai các dự án, mô hình bước đầu góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo sinh kế và nâng cao năng lực sản xuất cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Văn Bách (đầu tiên bên phải), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung giới thiệu với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên các diện tích quy hoạch nông nghiệp, du lịch đang thu hút đầu tư tại địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả bền vững của các dự án, mô hình hỗ trợ sản xuất, đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị các sở, ngành chuyên môn theo chức năng phải chủ động cùng các địa phương tiếp tục nghiên cứu giải pháp kết nối, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã có năng lực tham gia liên kết sản xuất, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm ổn định cho người dân ở các vùng sản xuất.