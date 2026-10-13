Đại diện 40 hợp tác xã được tập huấn khảo sát mức độ hài lòng đối với chính quyền địa phương cấp tỉnh

Đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Nhằm trang bị bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quản lý, kỹ năng quản trị, điều hành cho cán bộ chủ chốt Hợp tác xã, đồng thời tổ chức hướng dẫn trực tiếp và thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của các Hợp tác xã đối với chính quyền địa phương năm 2026, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát triển.

Tại Hội nghị, trên 40 lãnh đạo, quản lý Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được cán bộ Liên Minh Hợp tác xã tỉnh hướng dẫn những nội dung cơ bản trong phiếu khảo sát và trao đổi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình hoạt động của các Hợp tác xã. Các học viên được cập nhật Luật Hợp tác xã năm 2023, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát và hướng dẫn hồ sơ pháp lý theo quy định.