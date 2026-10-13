Cà phê chế biến mở rộng dư địa gia tăng giá trị xuất khẩu

Xuất khẩu cà phê đạt 6,6 tỷ USD, doanh nghiệp FDI đóng góp hơn 40%. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu thống kê, lượng cà phê xuất khẩu trong 9 tháng năm nay tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi kim ngạch giảm 6,9%. Diễn biến này cho thấy sản lượng xuất khẩu tiếp tục tăng, nhưng giá trị thu về chưa duy trì được mức của cùng kỳ.

Năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt khoảng 8,9 tỷ USD, tăng 58,8% so với năm 2024, chủ yếu nhờ mặt bằng giá thuận lợi.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa), doanh nghiệp trong nước có thế mạnh ở phân khúc cà phê nhân, trong khi doanh nghiệp FDI nổi bật trong lĩnh vực chế biến sâu, gồm cà phê hòa tan, rang xay và phối trộn. Lợi thế về vốn, công nghệ, năng lực sản xuất và mạng lưới phân phối quốc tế giúp các doanh nghiệp này mở rộng quy mô chế biến và tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Các doanh nghiệp như Nestlé Việt Nam, Outspan Việt Nam, Iguacu Việt Nam, Sucafina Việt Nam, URC Việt Nam và Sucden Coffee Việt Nam nằm trong nhóm tên tuổi hàng đầu, chiếm gần 80% thị phần kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến theo thông tin được cung cấp.

Tháng 8/2026, Nestlé đưa vào vận hành dây chuyền mới tại Trị An, với công suất hơn 350.000 hũ mỗi ngày, phục vụ 11 thị trường. Hoạt động đầu tư này góp phần mở rộng năng lực chế biến, đóng gói cà phê xuất khẩu tại Việt Nam.

Năm 2025, xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam đạt khoảng 1,78 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm trước. Kết quả phản ánh xu hướng mở rộng công suất, đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp.

Việc phát triển cà phê hòa tan, rang xay và các sản phẩm có giá trị cao được xem là hướng đi nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xuất khẩu cà phê thô. Qua đó, ngành cà phê có thêm cơ hội nâng cao giá trị thu về trên mỗi đơn vị sản phẩm, mở rộng thị trường và cải thiện năng lực cạnh tranh.