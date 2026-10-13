EVF và VFS cùng lên kế hoạch tăng đầu tư vào AlphaRe

EVF tiếp tục tăng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tái bảo hiểm AlphaRe. (Ảnh minh họa)

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) vừa phê duyệt kế hoạch đầu tư thêm tối đa 112,14 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Alpha (AlphaRe), nâng tổng giá trị đầu tư tại doanh nghiệp này lên tối đa 164,64 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT-TCĐL, Hội đồng quản trị EVF thống nhất thông qua giao dịch góp vốn mua thêm tối đa 11,214 triệu cổ phần phổ thông AlphaRe, với giá 10.000 đồng/cổ phần. Sau giao dịch, tổng giá trị đầu tư của EVF tại AlphaRe dự kiến đạt 164,64 tỷ đồng, so với mức 52,5 tỷ đồng trước đó. Tỷ lệ góp vốn sau giao dịch không vượt quá 11% vốn điều lệ AlphaRe.

Trước EVF, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS, mã chứng khoán: VFS) cũng thông qua phương án đăng ký mua 15,16 triệu cổ phiếu AlphaRe trong đợt chào bán riêng lẻ hồi đầu tháng 9/2026, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đầu tư gần 152 tỷ đồng. Sau giao dịch, VFS dự kiến nắm giữ 13,5% vốn điều lệ AlphaRe.

AlphaRe được cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngày 19/11/2025, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Theo cơ cấu cổ đông được công bố, VFS góp 60 tỷ đồng, tương ứng 12% vốn; EVF góp 52,5 tỷ đồng, tương ứng 10,5%; Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hòa An góp 49 tỷ đồng, chiếm 9,8%; các cổ đông khác nắm giữ 67,7% còn lại.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, AlphaRe ghi nhận doanh thu phí nhận tái bảo hiểm 93,5 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm xe cơ giới chiếm 95%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 13,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý II/2026, AlphaRe có gần 230 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn hơn 223,74 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp gửi gần 218,74 tỷ đồng tại EVF, chiếm khoảng 97,8% tổng tiền gửi có kỳ hạn; 5 tỷ đồng còn lại gửi tại Techcombank. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 1 năm, với lãi suất 7,5% - 8,9%/năm.