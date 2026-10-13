Festival Hoa Đà Lạt 2026 mở rộng dư địa xuất khẩu hoa

Đà Lạt và vùng phụ cận là vùng trồng hoa trọng điểm của Lâm Đồng, cung ứng sản lượng lớn cho thị trường trong nước và xuất khẩu. (Ảnh: Chính Thành)

Sản lượng lớn, xuất khẩu còn nhiều dư địa

Lâm Đồng hiện có khoảng 12.610 ha trồng hoa, sản lượng hơn 5,1 tỉ cành mỗi năm. Trong đó, Đà Lạt và vùng phụ cận đạt gần 4 tỉ cành, là vùng sản xuất hoa tươi trọng điểm của cả nước, có tiềm năng lớn để mở rộng thị trường và nâng cao giá trị xuất khẩu.

Nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi, kinh nghiệm canh tác và sự đầu tư của doanh nghiệp, hoa Đà Lạt đã có mặt tại nhiều thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, Singapore và Hà Lan.

Nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi cùng kinh nghiệm canh tác, người trồng hoa Đà Lạt ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng và ổn định sản lượng. (Ảnh: Chính Thành)

Trong đó, Dalat Hasfarm là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu với quy trình sản xuất, phân phối khép kín và mạng lưới xuất khẩu đến nhiều quốc gia.

Hoạt động của các doanh nghiệp cho thấy, hoa Đà Lạt có khả năng đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chủng loại và thời gian cung ứng của thị trường quốc tế.

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Festival Hoa Đà Lạt đã trở thành sự kiện văn hóa, du lịch gắn với thế mạnh ngành hoa của địa phương.

Nguồn cung đa dạng về chủng loại, màu sắc và thời gian thu hoạch là lợi thế để hoa Đà Lạt đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc thị trường. (Ảnh: Chính Thành)

Việc kết hợp quảng bá hoa với du lịch, du lịch nông nghiệp và thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” góp phần giới thiệu sản phẩm, vùng trồng và hình ảnh hoa Đà Lạt đến du khách, đối tác. Đây cũng là nền tảng để địa phương gắn quảng bá thương hiệu với xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị ngành hoa.

Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, kim ngạch xuất khẩu hoa tăng khoảng 31 triệu USD năm 2016 lên 87 triệu USD năm 2025. Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bỉ, Hà Lan... là thị trường chủ lực, chiếm khoảng 59,3% lượng hoa xuất khẩu.

Hoa sau thu hoạch được phân loại theo chủng loại, kích cỡ và chất lượng trước khi đóng gói, phân phối đến các kênh tiêu thụ. (Ảnh: Chính Thành)

Khoảng 89% sản lượng hoa hiện vẫn tiêu thụ trong nước, cho thấy thị trường xuất khẩu còn nhiều dư địa để mở rộng. Các hiệp định thương mại tự do như: CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP cũng tạo thêm cơ hội để hoa Đà Lạt - Lâm Đồng tiếp cận khách hàng quốc tế.

Tuy nhiên, để tận dụng những cơ hội này, ngành hoa cần chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra ổn định. Đây là những yếu tố quan trọng giúp hoa Đà Lạt - Lâm Đồng tăng sức cạnh tranh và từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu.

Quy trình thu hoạch, sơ chế, đóng gói và bảo quản hoa Đà Lạt góp phần duy trì chất lượng hoa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. (Ảnh: Chính Thành)

Trong bối cảnh đó, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI kỳ vọng trở thành cầu nối giữa quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và tiếp cận thị trường mới.

Đưa Festival thành cầu nối thị trường

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 31/12/2026, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI gồm 11 chương trình chính và 25 hoạt động hưởng ứng.

Bên cạnh quảng bá cảnh quan, văn hóa và du lịch, sự kiện tạo cơ hội để người trồng hoa, doanh nghiệp, nghệ nhân và đối tác trong, ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm.

Thông qua các không gian trưng bày, triển lãm nghệ thuật hoa, hoạt động giới thiệu giống mới và tour tham quan vùng sản xuất, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, quy trình canh tác và năng lực cung ứng.

Đây cũng là dịp để đối tác tìm hiểu nguồn hàng, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu của từng thị trường. Để phát huy hiệu quả, các hoạt động của Festival cần hướng nhiều hơn đến xúc tiến thương mại, thay vì chỉ dừng ở trưng bày, thưởng lãm.

Festival diễn ra 2 năm một lần là dịp giới thiệu sự đa dạng của hoa Đà Lạt, quảng bá hình ảnh vùng trồng và thương hiệu hoa đến người dân, du khách. (Ảnh: Chính Thành)

Theo bà Ngọc, việc tổ chức gặp gỡ nhà nhập khẩu, kết nối người mua với nhà sản xuất và giới thiệu sản phẩm phục vụ xuất khẩu sẽ tạo thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho rằng, cần đa dạng hóa hoạt động, thu hút thêm nhà sản xuất và nghệ nhân quốc tế, đồng thời phát huy vai trò kết nối của Festival.

Các không gian trưng bày góp phần kết hợp vẻ đẹp của hoa với hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng của địa phương. (Ảnh: Chính Thành)

Sự tham gia của chuyên gia, nghệ nhân và doanh nghiệp nước ngoài cũng tạo điều kiện để ngành hoa cập nhật xu hướng, thị hiếu và yêu cầu mới của thị trường.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, hiệu quả của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI không chỉ thể hiện qua lượng khách tham quan hay quy mô các không gian hoa, mà còn ở khả năng tạo ra những kết nối có thể phát triển thành cơ hội hợp tác sau sự kiện. Đây là bước khởi đầu để hoạt động quảng bá hỗ trợ thiết thực hơn cho việc tiêu thụ sản phẩm và mở rộng xuất khẩu.

Sức hút của Festival góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt, tạo cơ hội kết nối sản phẩm hoa với các hoạt động du lịch và dịch vụ. (Ảnh: Chính Thành)

Hoàn thiện chuỗi giá trị, nâng sức cạnh tranh

Hiện nay, theo ngành nông nghiệp tỉnh, mặc dù dư địa ngành hoa còn lớn nhưng sự liên kết giữa nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.

Phần lớn hoa Đà Lạt và vùng phụ cận được bán qua chợ đầu mối hoặc thương lái, khiến việc kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu gặp nhiều khó khăn.

Việc giới thiệu giống mới, kỹ thuật canh tác và xu hướng nghệ thuật hoa góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức hấp dẫn của hoa Đà Lạt. (Ảnh: Chính Thành)

Toàn tỉnh hiện có 10 chuỗi liên kết sản xuất hoa với 422 hộ tham gia, trên diện tích gần 297 ha. Lượng hoa tiêu thụ qua các chuỗi này vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng sản lượng toàn ngành.

Khâu sau thu hoạch cũng là thách thức đáng kể. Tổn thất có thể ở mức 10 - 15%, thậm chí cao hơn trong một số trường hợp do hạn chế về bảo quản lạnh, đóng gói và vận chuyển.

Liên kết giữa người trồng hoa và doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng để ổn định đầu ra, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. (Ảnh: Chính Thành)

Với mặt hàng dễ hư hỏng như hoa tươi, những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm khi đến tay người mua và khả năng cạnh tranh về giá.

Để mở rộng thị trường, ngành nông nghiệp đang thúc đẩy liên kết giữa người trồng hoa với doanh nghiệp, đầu tư kho lạnh và công nghệ bảo quản sau thu hoạch, đồng thời tăng cường truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Từ lợi thế vùng trồng đến việc hoàn thiện chuỗi cung ứng, ngành hoa Lâm Đồng hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế. (Ảnh: Chính Thành)

Việc phát triển giống hoa phù hợp, bảo đảm quyền sở hữu giống và đáp ứng yêu cầu kiểm dịch của từng thị trường cũng đang được các doanh nghiệp trồng, kinh doanh hoa chú trọng, đáp ứng quy định kiểm dịch của từng nước nhập khẩu.

Festival Hoa là dịp quảng bá thương hiệu hoa Đà Lạt - Lâm Đồng, giới thiệu sản phẩm và năng lực sản xuất của doanh nghiệp, nhà vườn đến đối tác trong nước và quốc tế. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn. (Ảnh: Chính Thành)

Khi quảng bá du lịch gắn với xúc tiến thương mại, Festival Hoa Đà Lạt được đẩy mạnh, cùng với việc nâng cao chất lượng và hoàn thiện chuỗi cung ứng, ngành hoa Đà Lạt - Lâm Đồng sẽ có thêm điều kiện mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.