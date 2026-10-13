Giá vàng giảm bất chấp nhu cầu các quỹ tăng kỷ lục

Giá vàng trong nước đã giảm thêm 800 nghìn đồng mỗi lượng mở cửa phiên sáng nay, sau khi đã giảm 500 nghìn đồng trong phiên hôm qua.

Theo đó, giá vàng SJC niêm yết đầu giờ sáng tại 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng nhẫn tròn trơn 999.9 một số thương hiệu nổi tiếng niêm yết như sau: Nhẫn SJC, PNJ, Phú Quý cùng giá 140,0 – 143,0 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 139,0 – 143,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng…

Trên thế giới, giá vàng phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ kết thúc vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã ghi nhận mức giảm gần 23 USD mỗi ounce, chốt phiên tại trên 1.472 USD/ounce. Bước sang phiên châu Á sáng nay, vàng tiếp tục điều chỉnh nhẹ và hiện đang giao dịch quanh 1.468 USD/ounce.

Giá vàng giảm khi đồng USD mạnh lên

Thị trường kim loại quý đang chịu áp lực khi đồng đô la Mỹ mạnh hơn, giá dầu tăng trở lại và rủi ro lợi suất trái phiếu kho bạc gia tăng.

Hiện thị trường đang quan tâm liệu dữ liệu lạm phát tuần này, bao gồm chỉ số CPI tháng 9 và chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ tại Mỹ, có đẩy cao kỳ vọng về lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12 hay không. Thị trường đang định giá khoảng 17% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 10 và 87,7% khả năng tăng lãi suất ít nhất một lần trước tháng 12.

Tình hình này khiến vàng dễ bị ảnh hưởng bởi đồng đô la và kênh lợi suất thực, ngay cả khi nhu cầu từ các quỹ ETF và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương vẫn đang hỗ trợ thị trường.

Dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết khoảng 67,3 tấn vàng, trị giá gần 10 tỷ đô la, đã đổ vào các quỹ ETF toàn cầu trong tháng trước. Hiệu suất mạnh mẽ của tháng 9 đã đẩy dòng vốn vào vàng trong quý III lên mức kỷ lục 31 tỷ đô la, với các quỹ niêm yết tại châu Âu và Bắc Mỹ dẫn đầu nhu cầu.

Nhìn về phía trước, các nhà phân tích của WGC cho biết lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên thị trường vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức trên 5%, ngay cả khi thị trường chỉ thấy khả năng tăng lãi suất rất thấp vào cuối tháng này.

Điều đó cho thấy các nhà đầu tư đang tập trung ít hơn vào lãi suất chính sách ngắn hạn, thay vào đó, họ tập trung nhiều hơn vào các rủi ro tài chính và rủi ro kỳ hạn sâu rộng hơn. Dù vàng bị ảnh hưởng trong ngắn hạn, song các rủi ro này có khả năng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trong dài hạn.