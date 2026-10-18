Mở cơ hội bứt phá cho Nậm Ty

Có đường - mở lối phát triển

Những ngày này, tại bản Mòn, xã Nậm Ty, những chuyến xe chở cà phê từ các nương đồi nối nhau ra tuyến đường chính. Tuyến tỉnh lộ 117C dài 26,67 km, đoạn tuyến qua xã Nậm Ty, do Sở Xây dựng tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2025, đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, mở cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Tuyến tỉnh lộ 117C được đầu tư xây dựng giúp nhân dân xã Nậm Ty đi lại thuận lợi.

Ông Lèo Văn Hải, Trưởng bản Mòn, cho biết: Bản hiện có 226 hộ với 125 ha cà phê, ước đạt khoảng 1.000 tấn sản lượng năm nay. Trước đây, đường sá khó đi và dễ sạt lở vào mùa mưa khiến vận chuyển nông sản rất vất vả; nay nhờ tuyến đường mới, việc đi lại và tiêu thụ cà phê thuận lợi hơn hẳn, giúp nâng cao thu nhập cho người dân.

Gia đình anh Lò Văn Toan, bản Mòn, có 3 ha cà phê, trong đó 2 ha đã cho thu hoạch, sản lượng năm nay ước đạt 20 tấn. Với giá bán hiện nay khoảng 21.000 đồng/kg, cây cà phê đang mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Anh Toan phấn khởi chia sẻ: Trước đây, đường lầy lội, vận chuyển cà phê rất vất vả, chi phí cao, có lúc phải bán với giá thấp. Nay đường được bê tông hóa, xe vận chuyển đến tận nơi, việc tiêu thụ thuận lợi, gia đình yên tâm đầu tư chăm sóc, mở rộng sản xuất.

Nhân dân bản Mòn phấn khởi thu hoạch cà phê.

Cùng với các tuyến đường được Nhà nước đầu tư, phong trào nhân dân chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn được xã Nậm Ty tích cực triển khai. Tháng 9/2025, từ nguồn hỗ trợ 200 tấn xi măng của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, xã đã phân bổ cho các bản Nà Tòng, Pàn và Nà Hay xây dựng 4 tuyến đường bê tông, tổng chiều dài 1.352 m, mặt đường rộng 3 m, dày 16-20 cm. Trong đó, bản Nà Tòng được hỗ trợ 105 tấn xi măng, xây dựng 2 tuyến đường dài 699 m; bản Pàn được hỗ trợ 70 tấn, làm 500 m đường; bản Nà Hay được hỗ trợ 25 tấn, làm 153 m đường. Nhân dân các bản tích cực đóng góp ngày công, cát, sỏi và tham gia thi công. Đến nay, cả 4 tuyến đường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Anh Lò Văn Lánh, bản Nà Tòng, phấn khởi nói: Có đường bê tông, bà con đi lại thuận tiện, vận chuyển nông sản dễ dàng hơn, nhất là vào mùa mưa. Tuyến đường hoàn thành cũng góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tuyến đường giao thông nông thôn vào bản Nà Tòng.

Tháo gỡ khó khăn về giao thông

Bên cạnh những tuyến đường đã được đầu tư, tại một số bản vùng sâu, vùng xa của xã Nậm Ty, giao thông vẫn là trở ngại lớn đối với đời sống và sản xuất của người dân. Tại bản Pàn đang có 235 hộ, 1.035 nhân khẩu. Tuyến đường từ bản Pàn đến bản Nà Phung dài 9 km và tuyến từ bản Pàn đến bản Hiểm Lằn dài 3 km vẫn chủ yếu là đường đất, đi qua nhiều khe suối, địa hình hiểm trở. Vào mùa mưa, nước lũ dâng cao, nhiều đoạn đường bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập và vận chuyển nông sản.

Ông Lò Văn Thiên, người có uy tín ở bản Pàn, cho biết: Nhiều năm qua, người dân mong muốn các tuyến đường liên bản sớm được đầu tư xây dựng. Mùa mưa, việc đi lại rất vất vả, có thời điểm học sinh không thể đến trường, nông sản thu hoạch cũng khó vận chuyển đi tiêu thụ. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, bà con đã nhiều lần kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư đường giao thông.

Nhân dân bản Pàn sẵn sàng hiến đất khi tuyến đường bản Pàn - Nà Phung được đầu tư.

Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tuyến đường bản Pàn-Nà Phung đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công trong tháng 11/2026; giai đoạn 2026-2027 triển khai xây dựng 3 km đầu tiên, với tổng kinh phí 9,3 tỷ đồng. Ngay sau khi có quyết định đầu tư, Ban Quản lý bản Pàn đã tổ chức họp dân, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công trình và vận động các hộ có đất nằm trong phạm vi tuyến đường đồng thuận giải phóng mặt bằng. Nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu để công trình sớm được triển khai.

Gia đình ông Lò Văn Chức, bản Pàn, có khoảng 100 m² đất sản xuất nằm trong phạm vi tuyến đường. Dù diện tích đất bị ảnh hưởng, gia đình vẫn tự nguyện hiến đất với mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành, giúp bà con đi lại thuận lợi, vận chuyển nông sản dễ dàng hơn.

Tuyến đường giao thông liên bản xã Nậm Ty

Sau sáp nhập xã Nậm Ty và xã Chiềng Phung, xã Nậm Ty có diện tích tự nhiên 201,89 km², gồm 17 bản, 3.304 hộ với 16.676 nhân khẩu. Toàn xã hiện có 89,01 km đường giao thông nông thôn; trong đó, 11 bản có đường ô tô đi lại thuận lợi quanh năm, còn 6 bản gặp khó khăn vào mùa mưa.

Ông Dương Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã Nậm Ty, cho biết: Trong năm 2025 và 9 tháng năm 2026, toàn xã có 7 tuyến đường được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, giúp khoảng 1.920 hộ dân được hưởng lợi. Xã xác định phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với đời sống, sản xuất và tiêu thụ nông sản của nhân dân, nên bước vào giai đoạn 2026-2030, xã Nậm Ty đang ưu tiên đầu tư, nâng cấp 4 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 20,5 km, gồm: bản Pàn - Nà Phung; bản Pịn Ban - Nong Xô; tuyến tỉnh lộ 113 - Huổi Tòng và bản Pàn - Hiểm Lằn, đó là những tuyến đường có vai trò quan trọng trong kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương.

Tuyến đường giao thông bản Pàn - Nà Phung chuẩn bị được đầu tư.

Cùng với đầu tư xây dựng mới, địa phương chú trọng quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường đã đưa vào sử dụng, kịp thời khắc phục những vị trí hư hỏng, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, bảo vệ công trình, vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Những con đường bê tông mở rộng không chỉ nối liền các bản làng vùng cao Nậm Ty, mà còn tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, đưa nông sản địa phương vươn xa tới các thị trường. Sự đầu tư thỏa đáng của Nhà nước cùng tinh thần đồng thuận, tự nguyện hiến đất của nhân dân đang trở thành đòn bẩy vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.