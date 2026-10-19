[Video] Phú Thọ triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Đợt thu nhận dự kiến thực hiện đối với trên 3.400 thân nhân tại 21 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của 12 tổ công tác. Các tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, xác minh thông tin thân nhân, bố trí địa điểm thu nhận tại trụ sở Đảng ủy, UBND cấp xã và những địa điểm phù hợp khác, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia.

CAO HIẾU - TRƯỜNG QUÂN