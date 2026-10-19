Phường Bạch Mai: Chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 1A

Ngân hàng Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tràng An bố trí hơn 10 cán bộ, nhân viên hỗ trợ việc thực hiện chi trả tiền bồi thường cho người dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai tổ chức chi trả tiền cho các hộ thuộc diện GPMB Dự án mở rộng Trục không gian Quốc lộ 1A. Ảnh: Linh Chi

Vừa được nhận đủ số tiền chi trả cho gia đình do thuộc diện GPMB phục vụ dự án, ông Nguyễn Quang Thiết (số 19 ngõ 205 đường Giải Phóng, Tổ dân phố 49 phường Bạch Mai) đánh giá, công tác tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án này được phường tổ chức bài bản, khoa học, nhanh gọn và đặc biệt bảo đảm an toàn cho người dân. Các hộ được mời ra nhận tiền trong giờ hành chính, tùy điều kiện có thể sắp xếp đến trong khoảng thời gian phù hợp, được cán bộ hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình.

“Người dân nơi tôi sống nhìn chung đều mong chính quyền phường sớm tổ chức chi trả tiền để các hộ bàn giao mặt bằng, ổn định công việc; đặc biệt mong muốn sớm được bố trí nơi tái định cư để yên tâm an cư”, ông Nguyễn Quang Thiết bày tỏ.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai Trần Nam Sơn cho biết, thực hiện công tác GPMB dự án trọng điểm mở rộng Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị (đoạn qua phường Bạch Mai) với tổng số 230 hộ gia đình và 9 tổ chức thuộc diện GPMB trên địa bàn, đến nay Ban đã thực hiện chi trả tổng số tiền hơn 480 tỷ đồng cho 49 hộ. Trong đó, chiều nay (19-10), thực hiện chi trả tới 25 hộ.

Người dân đánh giá công tác chi trả tiền tại phường Bạch Mai được tổ chức khoa học, nhanh gọn, bảo đảm an toàn. Ảnh: Linh Chi

Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ, Tái định cư phường đang tiếp tục thực hiện công tác GPMB theo hình thức cuốn chiếu; bất kỳ khi có hộ gia đình nhất trí với phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng thì Hội đồng sẽ phê duyệt phương án, thực hiện chi trả tiền ngay.

Trong tuần này, Hội đồng sẽ tiếp tục phê duyệt 22 phương án bồi thường, từ đó Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường tiếp tục chi trả ngay cho các hộ. Song song đó, Ban thực hiện tiếp nhận mặt bằng từ các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng; tổ chức hỗ trợ tháo dỡ công trình; đồng thời lắng nghe, trả lời ý kiến của các hộ dân...

“Ở các Tổ dân phố thuộc phạm vi GPMB sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ vận động (thành phần là cán bộ MTTQ và các đoàn thể, tổ dân phố, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường) để tiếp tục vận động tuyên truyền những trường hợp hiện chưa đồng ý phương án, thông qua nhiều kênh thông tin tuyên truyền để các hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng. Trong tháng 10 này chúng tôi tập trung giải đáp dứt điểm mọi ý kiến của người dân và phối hợp các sở, ngành thành phố tháo gỡ một số vướng mắc về chính sách để trình Hội đồng phê duyệt đối với những trường hợp còn vướng; trong tháng 11-2026 Hội đồng phường cố gắng phê duyệt xong phương án với những trường hợp hiện chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng”, ông Trần Nam Sơn nhấn mạnh.