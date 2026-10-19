UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tăng cường phối hợp, đôn đốc tiến độ triển khai 5 dự án điện gió trên địa bàn, gồm Nhà máy điện gió Văn Lãng 1, Lộc Bình 3, Bình Gia, Đình Lập 1 và Đình Lập 1.1. Các doanh nghiệp được nêu trong văn bản gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Năng lượng Gia Lai, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Công ty Cổ phần Điện gió Đình Lập 1 và Công ty Cổ phần Điện gió Đình Lập 1.1.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các nhà đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện những thủ tục pháp lý còn lại, từ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng, đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật đến phòng cháy, chữa cháy và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Đồng thời, doanh nghiệp phải tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị để triển khai theo tiến độ đã cam kết, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc găm giữ đất đai.

Lạng Sơn siết tiến độ 5 dự án điện gió, yêu cầu hoàn thành ký quỹ trong tháng 10.

Đáng chú ý, UBND tỉnh giao Sở Tài chính kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thành việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án trong tháng 10/2026. Cơ quan này cũng được giao theo dõi năng lực tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trường hợp dự án vi phạm tiến độ hoặc nhà đầu tư không thực hiện đúng các cam kết tài chính, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu phương án xử lý, trong đó có thể đề xuất chấm dứt hoạt động dự án hoặc thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật.

Việc tăng cường giám sát nghĩa vụ tài chính được xem là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm các dự án điện gió được triển khai thực chất, gắn với năng lực thực hiện của doanh nghiệp, tránh tình trạng dự án được chấp thuận nhưng chậm đưa nguồn lực vào triển khai.

Gỡ vướng mặt bằng, kiểm soát tiến độ từng dự án

Bên cạnh yêu cầu về vốn và thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ cần tập trung phối hợp giữa nhà đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và chính quyền địa phương.

Các nhà đầu tư phải chủ động phối hợp đo đạc, trích đo địa chính, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời để chi trả cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao chủ trì phối hợp với UBND cấp xã và nhà đầu tư đẩy nhanh kiểm đếm, lập và trình phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch theo kế hoạch được duyệt. Trong khi đó, chính quyền các địa phương phải rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, tăng cường vận động người dân đồng thuận với chính sách bồi thường và kịp thời giải quyết các kiến nghị phát sinh.

5 dự án điện gió trên địa bàn, gồm Nhà máy điện gió Văn Lãng 1, Lộc Bình 3, Bình Gia, Đình Lập 1 và Đình Lập 1.1.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt hiện trạng đất đai tại khu vực quy hoạch dự án, ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất hoặc trồng cây nhằm trục lợi bồi thường. Quá trình triển khai phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Đối với lĩnh vực chuyên ngành, Sở Công Thương được giao làm đầu mối theo dõi, kiểm tra tổng thể tiến độ 5 dự án, đánh giá nguy cơ chậm tiến độ và tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc phát sinh. Cơ quan này đồng thời phải hướng dẫn nhà đầu tư về chuyên môn điện lực, chất lượng công trình năng lượng và phương án đấu nối lưới điện phù hợp quy hoạch.

Riêng dự án Nhà máy điện gió Lộc Bình 3, Sở Công Thương được yêu cầu tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư chuẩn hóa kế hoạch tiến độ cho từng hạng mục, làm cơ sở kiểm tra và giám sát. Những khó khăn liên quan đến giải tỏa công suất, lưới điện truyền tải cũng phải được khẩn trương xử lý theo chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định đánh giá tác động môi trường và rà soát diện tích rừng, đất lâm nghiệp nằm trong ranh giới dự án. Sở Xây dựng phụ trách hướng dẫn thủ tục quy hoạch, cấp phép xây dựng và phối hợp kiểm tra chất lượng công trình, an toàn thi công.

Để tăng tính giám sát, UBND tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện và những khó khăn, vướng mắc cho Sở Công Thương, Sở Tài chính. Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và đề xuất giải pháp đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Việc đồng thời siết kỷ luật tiến độ, kiểm tra năng lực tài chính và tăng cường phối hợp giải phóng mặt bằng cho thấy Lạng Sơn đang đặt yêu cầu cao hơn đối với quá trình hiện thực hóa các dự án điện gió. Hiệu quả triển khai sẽ phụ thuộc không chỉ vào việc hoàn thiện thủ tục đầu tư mà còn ở khả năng bố trí vốn, giải quyết mặt bằng và bảo đảm phương án đấu nối, giải tỏa công suất. Đây là những điều kiện quan trọng để các dự án có thể đi vào vận hành, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.