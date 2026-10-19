Bắc Ninh quy hoạch Khu đô thị Gia Bình - Đông Cứu rộng hơn 223 ha

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UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Gia Bình - Đông Cứu. Khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Gia Bình, xã Đông Cứu và xã Đại Lai.

Theo quy hoạch, khu đô thị có diện tích khoảng 223,3 ha, quy mô dân số khoảng 36.955 người, trong đó dân số phát triển mới khoảng 35.364 người. Ranh giới phía Bắc giáp khu du lịch Thiên Thai, phía Nam giáp trung tâm phường Gia Bình, phía Đông giáp đường 282B và phía Tây giáp Khu công nghiệp Gia Bình.

Dự án được định hướng hình thành khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Không gian đô thị sẽ kết hợp các chức năng nhà ở, thương mại - dịch vụ, du lịch và những hoạt động đô thị phù hợp, góp phần hoàn thiện cấu trúc không gian đô thị phía Nam sông Đuống.

Về cơ cấu sử dụng đất, đất nhà ở chiếm hơn 74,3 ha, tương đương 33,29% diện tích toàn khu. Trong đó, đất nhà chung cư khoảng 29,49 ha; đất nhà chung cư hỗn hợp khoảng 15,71 ha; đất nhà ở làng xóm đô thị hóa khoảng 15,66 ha và đất nhà ở liền kề khoảng 13,48 ha. Quy hoạch xác định khu vực này không xây dựng nhà ở xã hội.

Đất công trình hạ tầng xã hội có diện tích khoảng 51,23 ha, chiếm 22,94%, gồm các công trình văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, cây xanh công cộng, dịch vụ và thương mại. Quỹ đất giáo dục khoảng 14,17 ha, bố trí trường mầm non và trường liên cấp từ tiểu học đến THPT. Đất cây xanh sử dụng công cộng khoảng 17,25 ha, tạo không gian sinh hoạt và cảnh quan cho cư dân.

Đất giao thông chiếm tỷ lệ lớn nhất, với khoảng 76,37 ha, tương đương 34,2% diện tích quy hoạch; đất bãi đỗ xe khoảng 12,1 ha, chiếm 5,42%. Ngoài ra, khu đô thị có khoảng 6,41 ha đất mặt nước, cùng các khu đất dành cho hạ tầng kỹ thuật, nghĩa trang, cây xanh chuyên dụng và di tích, tôn giáo.

Không gian kiến trúc được tổ chức thành 3 đơn vị ở, mỗi đơn vị được bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tiện ích công cộng. Các khu nhà ở dự kiến kết nối với trục giao thông chính, đan xen cây xanh và hồ cảnh quan; hệ thống công viên, hồ trung tâm, hồ điều hòa và các dải cây xanh được bố trí nhằm cải thiện môi trường sống, điều hòa vi khí hậu và hỗ trợ thoát nước.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển các khu thương mại - dịch vụ, văn phòng và tiện ích đô thị dọc những trục không gian chính. Các giải pháp đô thị thông minh như quản lý giao thông, chiếu sáng, môi trường và bãi đỗ xe thông minh được khuyến khích áp dụng, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành đô thị.

Về hạ tầng giao thông, khu vực kết nối với các tuyến đường đối ngoại, trong đó có đường tỉnh 282B và đường tỉnh 280. Quy mô mặt cắt các tuyến được xác định theo chức năng, từ đường rộng 13 m đến các trục chính đô thị rộng 60 m và đường tỉnh 282B rộng 80 m. Hệ thống giao thông công cộng sử dụng mạng lưới xe buýt và đường sắt đô thị của thành phố đi qua khu vực; các bãi đỗ xe tập trung được bố trí để đáp ứng nhu cầu đỗ xe, đồng thời nghiên cứu phương án bãi xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại.

Hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ với hệ thống cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, viễn thông, thoát nước mưa và nước thải. Tổng nhu cầu cấp nước dự kiến khoảng 12.000 m³/ngày đêm, trong khi lượng nước thải phát sinh khoảng 9.200 m³/ngày đêm. Khu đô thị sẽ có 2 trạm xử lý nước thải, với hệ thống thoát nước thải tách biệt hệ thống thoát nước mưa.

Các giải pháp quản lý nước mưa thông minh, tăng khả năng thấm nước, kết hợp hồ điều hòa, mặt nước và cây xanh cũng được đặt ra nhằm hạn chế ngập úng cục bộ, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác thu gom, phân loại chất thải rắn và bảo vệ môi trường được thực hiện theo các quy chuẩn hiện hành.

Sở Xây dựng được giao chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ quy hoạch. Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bảo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức cắm mốc, xác định ranh giới quy hoạch trên thực địa, đồng thời công bố công khai quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.