Vĩnh Long: Sắp hoàn thành khán đài hơn 160 tỷ đồng phục vụ lễ hội đua ghe Ngo Ok Om Bok

Triển khai từ tháng 8/2025 với nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, dự án kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe Ngo là một trong những công trình trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt khoảng 95%. Riêng hạng mục khán đài đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, dự kiến bàn giao ngay trước lễ hội Ok Om Bok để kịp thời phục vụ giải đua diễn ra vào ngày 21 và 22/11/2026 tới đây.

Theo thiết kế, quy mô dự án bao gồm tuyến kè chống sạt lở dài 650 m, rộng 9 m và khu vực khán đài có diện tích 2.585 m². Khán đài được xây dựng kiên cố có mái che, sức chứa khoảng 4.000 chỗ ngồi.

Khán đài phục vụ lễ hội đua ghe ngo Ok Om Bok có sức chứa 4.000 chỗ ngồi.

Phần không gian bên dưới bố trí các phòng chức năng nhằm phục vụ công tác tổ chức thi đấu thể thao dưới nước và các hoạt động lễ hội. Bên cạnh đó, công trình còn đồng bộ hạ tầng với bãi đỗ xe rộng 3.300 m², khu vực sân khấu và hệ thống hạ tầng phụ trợ đi kèm.

Công nhân tại các mũi thi công đang gấp rút hoàn thiện công trình.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Dương Hồng Luân - Cán bộ quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long - cho biết, dự án đang tập trung triển khai để kịp tiến độ tổ chức lễ hội đua ghe ngo, trong đó phần kết cấu chính của khán đài đã cơ bản hoàn tất.

Thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, các mũi thi công đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Hiện các đơn vị đang tập trung nhân lực cho công đoạn trang trí, sơn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, đồng thời đẩy nhanh việc hoàn thiện nhà trọng tài cùng các hạng mục phụ trợ.

Đường hành lang bờ kè chống sạt lở được xây dựng kiên cố.

Bên cạnh dự án kè chống sạt lở và khán đài sông Láng Thé, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long cũng đang triển khai và hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng quan trọng khác nhằm đồng bộ mạng lưới giao thông, thủy lợi. Đặc biệt, hệ thống hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé được đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.

Khán đài đua ghe ngo nằm bên dòng sông Láng Thé.

Việc sớm đưa các công trình trọng điểm đi vào hoạt động không chỉ góp phần phòng chống sạt lở, bảo vệ nguồn nước và phát triển hạ tầng giao thông, mà còn tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng khang trang, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân trong các sự kiện truyền thống lớn của địa phương.