Cử tri Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Ảnh: LÊ HẢI)

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 15/10 vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các cơ quan liên quan. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp dự và chỉ đạo.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, cử tri và nhân dân phấn khởi trước những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, đà phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế; ghi nhận những nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành của Chính phủ; đồng thuận với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, cử tri còn băn khoăn trước những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất, kinh doanh trong tiếp cận vốn tín dụng, đất đai, mặt bằng sản xuất; chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển và hoạt động kinh doanh tăng, trong khi sức mua, khả năng mở rộng sản xuất còn hạn chế; việc triển khai một số dự án và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Về sản xuất kinh doanh và chính sách thuế, cử tri Hà Nội đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, mặt bằng và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Cử tri kiến nghị, cần có chính sách mạnh mẽ hơn hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, kết nối tiêu thụ nông sản, ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập người dân. Chính phủ cần nghiên cứu chính sách thuế phù hợp quy mô, doanh thu của hộ kinh doanh, nhất là khi chuyển đổi lên doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục kê khai, giảm chi phí tuân thủ…

Về đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cử tri đề nghị rà soát, hoàn thiện pháp luật về đất đai và hướng dẫn thi hành, bảo đảm thống nhất, phù hợp thực tiễn; tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, thu hẹp chênh lệch giữa giá bồi thường và giá chuyển nhượng thực tế; bảo đảm công khai, minh bạch.

Cử tri kiến nghị, cần sớm có cơ chế tháo gỡ hồ sơ đất đai tồn đọng do lịch sử để lại, nhất là đất sử dụng ổn định lâu năm, không tranh chấp nhưng thiếu giấy tờ gốc.

Vấn đề được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm trong bối cảnh thành phố đang triển khai rất nhiều dự án có quy mô, tác động lớn, đó là việc hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng bảo đảm người dân sau thu hồi đất có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời ổn định sinh kế, việc làm và thu nhập. Đối với hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, quan tâm lao động trung niên và người gắn bó lâu năm với nông nghiệp.

Để giải quyết các kiến nghị của cử tri một cách hiệu quả, minh bạch, đại biểu Quốc hội (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội), Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cho rằng: “Cần phải chuyển từ tiếp nhận kiến nghị sang theo đuổi kết quả và giải quyết vấn đề một cách triệt để, nhất là các vấn đề liên quan đến các vấn đề đất đai, quy hoạch, bồi thường tái đinh cư, nhà ở, hạ tầng, giao thông, thủ tục hành chính, hoạt động của chính quyền cấp cơ sở…”.

Về quản lý quy hoạch, cử tri Hà Nội kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quy hoạch, đất đai và đầu tư, bảo đảm thống nhất giữa các loại quy hoạch; quy định rõ thời hạn thực hiện, trách nhiệm rà soát và xử lý quy hoạch, dự án chậm triển khai kéo dài; bảo đảm quyền sử dụng đất, xây dựng, cải tạo nhà ở và ổn định đời sống người dân trong khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời, hoàn thiện quy định công khai hồ sơ quy hoạch, phương án đầu tư, phạm vi ảnh hưởng và tiến độ; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tham gia ý kiến và giám sát của người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Cần phải cụ thể hóa các quyết sách của Đảng, nâng cao năng lực quản trị phát triển đất nước; nghiên cứu các dự án trong tổng thể chính sách; quy định thuận lợi về đầu tư phải được hỗ trợ bằng pháp luật, bằng luật đất đai, luật quy hoạch và xây dựng đồng bộ.”.

Nhấn mạnh cử tri Hà Nội phản ánh nhiều trường hợp sử dụng đất lâu dài nhưng hồ sơ chưa đầy đủ, thủ tục cấp giấy chứng nhận còn chậm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: “Cần nghiên cứu lại cơ chế xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất có căn cứ phù hợp với pháp luật. Chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến các tác động thực tế. Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế, quan tâm đến những người lớn tuổi, trung niên khó chuyển nghề nghiệp, đối thoại từ sớm để giúp hạn chế những tranh chấp về sau; xuất phát từ cuộc sống của người dân để ra những chính sách”.

Báo cáo về kiến nghị của cử tri Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã phản ánh kỳ vọng của người dân vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời, cũng nêu lên những vấn đề, khó khăn, còn vướng mắc trên thực tế.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân Thủ đô, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn; tăng cường giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và việc thực hiện Luật Thủ đô năm 2026; kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những quy định chồng chéo, thiếu thống nhất hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm thuận lợi cho thực hiện tại cơ sở.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đề nghị Quốc hội quan tâm giám sát chuyên đề về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong đó chú trọng điều kiện hạ tầng, việc bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất ở, bảo đảm sinh kế và ổn định đời sống của người dân; tăng cường giám sát việc xử lý các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, kéo dài; việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và tài sản công dôi dư sau sắp xếp, hạn chế thất thoát, lãng phí.