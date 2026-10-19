Cà Mau xây dựng tuyến đường hơn 12 km, vốn đầu tư gần 149 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Chi)

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 3791/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Phan Ngọc Hiển, đoạn từ cầu Năm Căn đến cầu Ông Đồi ngoài. Chủ đầu tư dự án là UBND xã Phan Ngọc Hiển.

Theo quyết định, tuyến đường có tổng chiều dài thiết kế khoảng 12,387 km, đi qua địa bàn xã Phan Ngọc Hiển và xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Điểm đầu tuyến giao với đường gom cầu Năm Căn trên tuyến đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Phan Ngọc Hiển; điểm cuối tại mố A cầu Ông Đồi ngoài, thuộc xã Đất Mũi. Diện tích đất sử dụng cho dự án khoảng 9,957 ha.

Tổng mức đầu tư dự án là 149,08 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm khoảng 127,92 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án khoảng 2,04 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 6,1 tỷ đồng; chi phí khác khoảng 2,48 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 10,52 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028.

Về quy mô kỹ thuật, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, vận tốc thiết kế 40 km/h, tải trọng trục thiết kế 100 kN. Mặt đường rộng 5,5 m, lề đường hai bên rộng tổng cộng 2 m, trong đó mỗi bên có 0,5 m lề gia cố; nền đường rộng 7,5 m. Kết cấu mặt đường thuộc loại cấp cao A2, đáp ứng yêu cầu khai thác theo hồ sơ thiết kế được thẩm định.

Bên cạnh phần đường, dự án sẽ mở rộng ba cầu trên tuyến, gồm cầu Xẻo Lá tại Km2+256,17, cầu Biện Nhạn tại Km6+760,58 và cầu Nhưng Miên tại Km6+996,9. Sau khi mở rộng, các cầu có phần xe chạy rộng 5,5 m, gờ lan can hai bên tổng cộng 0,5 m, tổng chiều rộng cầu 6 m. Tải trọng khai thác được bảo đảm đồng bộ với các cầu hiện hữu trên tuyến, ở mức 8 tấn.

Các hạng mục bổ trợ gồm xây dựng mới, sửa chữa cống thoát nước ngang đường; gia cố mái ta luy, lề đường tại những đoạn đi qua ao, mương và vuông tôm; đồng thời xây dựng hệ thống an toàn giao thông trên toàn tuyến. Dự án được thiết kế theo hai bước, gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhằm bảo đảm quy mô và tải trọng khai thác đồng bộ trên toàn tuyến, tăng khả năng kết nối giao thông đường bộ với các khu vực lân cận. Công trình cũng hướng tới hoàn thiện từng bước hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp đi lại, vận chuyển hàng hóa, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án không thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. UBND xã Phan Ngọc Hiển có trách nhiệm tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, bảo đảm tính chính xác của hồ sơ, số liệu và giải pháp thiết kế. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục và kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; Sở Tài chính rà soát, cân đối, tham mưu bố trí vốn để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.