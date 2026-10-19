Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Cửa Việt

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Tạ Hưng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Cửa Việt đã báo cáo các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông-Tây (giai đoạn 1), đoạn qua địa bàn xã. Theo đó, đoạn tuyến qua địa bàn xã Cửa Việt dài khoảng 6,2km, có 265 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, còn khoảng 0,24 km chưa hoàn thành GPMB, liên quan đến 40 trường hợp.

Đến ngày 18/10/2026, đơn vị thực hiện GPMB đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 39/40 trường hợp với tổng giá trị trên 66,1 tỉ đồng. Qua tuyên truyền vận động, có 21 trường hợp đồng thuận, 19 trường hợp chưa giải quyết dứt điểm.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Cửa Việt báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Tạ Hưng

Thực hiện Thông báo số 111-TB/VPTU, ngày 27/9/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc GPMB trong tháng 10/2026, UBND xã Cửa Việt đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động trực tiếp từng hộ dân; phối hợp rà soát, phúc tra hồ sơ, giải thích các kiến nghị liên quan đến nguồn gốc đất, diện tích, tài sản kiểm kê và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu. Thời gian tới, UBND xã phấn đấu xử lý dứt điểm các vướng mắc theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh.

Trên địa bàn xã Cửa Việt hiện có nhiều dự án đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh các dự án đã đi vào hoạt động, hiện còn tình trạng nhiều dự án chậm triển khai, dở dang kéo dài hoặc dừng hoạt động đã ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng đất, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng mỹ quan khu vực ven biển và môi trường thu hút đầu tư, chưa phát huy tốt tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ của địa phương.

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng Cảng Cửa Việt, đến nay, khối lượng xây dựng khu tái định cư đạt khoảng 86%. Nhu cầu tái định cư thực tế khoảng 102 trường hợp, vượt 76 lô đất đã hình thành. Đối với khu vực mở rộng cảng, mặc dù đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm và lập giá đất cụ thể nhưng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa triển khai được. Tổng mức đầu tư dự kiến nếu tiếp tục thực hiện theo quy mô và chính sách hiện hành khoảng 269,81 tỉ đồng, tăng khoảng 189,66 tỉ đồng so với mức được phê duyệt. Ngoài ra, còn vướng mắc về nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất và khoảng 1,6ha chồng lấn với dự án của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh.

UBND xã Cửa Việt kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm giám sát, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm xác định phương án xử lý dứt điểm dự án; đồng thời, đề nghị xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; có phương án xử lý khu tái định cư đã đầu tư và giải quyết kiến nghị của người dân, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và ổn định đời sống Nhân dân.

Liên quan đến công tác quản lý, khai thác và phát triển du lịch tại các bãi tắm, trên địa bàn xã hiện nay có 3 bãi tắm. Hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm cơ bản được duy trì, góp phần tạo việc làm, sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số khó khăn cần được quan tâm tháo gỡ. Ưu tiên đầu tư hệ thống bờ kè bảo vệ bờ biển, kết hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ các công trình đã đầu tư và nâng cao hiệu quả khai thác du lịch lâu dài.

Đại diện các sở, ban, ngành phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Tạ Hưng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài chính, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng đã trao đổi, thông tin và làm rõ thêm những nội dung liên quan, trong đó liên quan đến công tác tái định cư GPMB phục vụ dự án mở rộng cảng Cửa Việt.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Tạ Hưng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND xã Cửa Việt khẩn trương phê duyệt đối với 21 trường hợp đã thống nhất phương án hỗ trợ, bồi thường GPMB, thời gian kết thúc trước 18 giờ ngày 20/10. Đối với 18 hộ chưa thống nhất và 1 trường hợp kho đông lạnh chưa có phương án bồi thường tài sản trên đất, đề nghị UBND xã phối hợp với các sở, ngành liên quan có phương án cụ thể, hoàn thành trước ngày 30/10.

Liên quan đến dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại để khép hồ sơ kết thúc dự án, bàn giao cho địa phương quản lý; giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND xã Cửa Việt tập trung hoàn thiện, nghiên cứu đề xuất lập lại dự án đầu tư công bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng bộ về chính sách, cơ chế cho tổng thể của dự án.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: Tạ Hưng

Về công tác quản lý, khai thác và phát triển du lịch tại các bãi tắm trên địa bàn, xã Cửa Việt cần rà soát lại cụ thể, xin ý kiến của các ngành liên quan để đưa các bãi tắm đi vào hoạt động bảo đảm đúng mục tiêu đề ra. Trong đó, vấn đề quan tâm là cần tính toán kỹ lưỡng đến sinh kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng, địa phương và các ngành liên quan sẽ chịu trách nhiệm nếu để dự án bị chậm trễ.

Đối với các dự án trường hợp còn tồn đọng trên địa bàn, chủ đầu tư cần tập trung giải quyết dứt điểm. Đây cũng là điểm để đo năng lực của cán bộ trong hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Cửa Tùng, triển khai ngay đội hình thi công ở những nơi đã được giao mặt bằng. Các trường hợp cần thiết xây dựng phương án bảo vệ thi công, chủ đầu tư và UBND xã cần lập kế hoạch bảo vệ báo cáo cấp thẩm quyền để triển khai theo luật định.