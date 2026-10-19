Sơn La tập trung xử lý vướng mắc tại 3 dự án giao thông do Bộ CHQS tỉnh làm chủ đầu tư

Ngày 19/10, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Tổ trưởng Tổ công tác số 03 theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 8/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc làm việc với các thành viên Tổ công tác, sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án đầu tư.

Theo báo cáo, Tổ công tác số 03 được giao xử lý vướng mắc tại 6 dự án, trong đó đã giải quyết xong 3 dự án. Ba dự án còn vướng mắc đều do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, gồm: đường giao thông Nậm Lầu – Nậm Ty; Chiềng Nơi – Nậm Ty; Sông Mã – Sốp Cộp – Púng Bánh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang rà soát, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở Tài chính; đồng thời đôn đốc các nhà thầu và đơn vị liên quan thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kho bạc Nhà nước khu vực X và Sở Xây dựng. Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu hồ sơ để thẩm tra theo quy định.

Tại cuộc làm việc, ông Đặng Ngọc Hậu yêu cầu các thành viên Tổ công tác và các sở, ngành tập trung rà soát, đối chiếu số liệu tài chính của 3 dự án, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý và minh bạch. Các nội dung cần làm rõ gồm tổng mức đầu tư được phê duyệt, chi phí đã thanh toán, chi phí do nhà thầu đề xuất và những vấn đề liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm toán.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính hoàn thiện phương án chốt số liệu, chuẩn bị báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương. Sở Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu phương án xử lý; Kho bạc Nhà nước phối hợp xác nhận, đối chiếu số liệu và hoàn thiện hồ sơ.

Các thành viên Tổ công tác được yêu cầu chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến chuyên môn, phối hợp giải quyết những nội dung còn vướng mắc, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.