[Video] Đề xuất thu 1% giá trị chuyển nhượng đất trong khu vực TOD tại TP Hồ Chí Minh

Theo tờ trình, khoản thu từ khai thác giá trị tăng thêm từ đất được đề xuất áp dụng với tổ chức, cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất tại lần chuyển nhượng đầu tiên đủ điều kiện, kể từ khi áp dụng quy định. Mức thu đề xuất là 1% giá trị chuyển nhượng.

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