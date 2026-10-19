Địa ốc Thảo Điền được giao hơn 4.800 m² đất làm nhà ở xã hội Nam Lý

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Theo quyết định của UBND TP.HCM, Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền, có trụ sở tại số 25 Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, được giao 4.818,8 m² đất để thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Nam Lý tại phường Phước Long. Diện tích này gồm 4.435,2 m² đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 383,6 m² đất đường giao thông do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Toàn bộ khu đất được sử dụng để triển khai dự án theo chủ trương đầu tư và quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Trong đó, diện tích đất ở tại đô thị là 2.940 m², được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, phần diện tích này thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội theo quy định.

Phần diện tích còn lại là 1.878,8 m² đất sử dụng vào mục đích công cộng, gồm 783,8 m² đất công viên cây xanh, cảnh quan ven sông và 1.095 m² đất giao thông ngoài nhóm ở. Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền có trách nhiệm quản lý, sử dụng diện tích này trong thời gian triển khai dự án để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, công viên cây xanh, cảnh quan ven sông và các công trình liên quan theo quy hoạch được phê duyệt.

Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu, bàn giao các công trình và diện tích đất thuộc diện phải bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, quản lý theo quy định. Đối với phần đất này, doanh nghiệp không được xác lập quyền sử dụng đất riêng, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp hoặc thực hiện các giao dịch khác trái quy định pháp luật. Việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện theo chế độ pháp lý tương ứng với từng loại đất.

Việc giao đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, theo các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Thời hạn sử dụng đất đối với phần diện tích giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực, phù hợp với thời hạn hoạt động của dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Sau khi bàn giao, diện tích đất công cộng sẽ được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích và chế độ pháp lý tương ứng. Quyền và thời hạn sử dụng đất của người mua, thuê mua nhà ở xã hội được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở.

Chủ đầu tư có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch và nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư và xây dựng trong quá trình thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Nam Lý.