Miệt mài tìm kiếm đồng đội

Ông Nguyễn Văn Kim nhập ngũ tháng 3-1984, nguyên là chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356 chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang). “Ở trên đó gần 4 năm, tôi đã cùng đơn vị trải qua nhiều trận đánh lớn nhỏ, anh em đồng đội hy sinh rất nhiều...”, CCB Nguyễn Văn Kim rưng rưng kể lại.

Khi cuộc sống gia đình đã tạm thời ổn định, ước nguyện đầu tiên của CCB Nguyễn Văn Kim là quay trở lại chiến trường xưa để tìm hài cốt đồng đội. Chuyến đi đầu tiên của ông là vào tháng 6-2012, ông và đồng đội cùng chị Lưu Thị Lan, vợ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Thanh, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, lên điểm cao 772, tìm được vị trí nơi đồng chí Thanh hy sinh và đưa hài cốt trở về nhà sau 28 năm. Sau chuyến đi đó, năm nào CCB Nguyễn Văn Kim cũng lên Tuyên Quang hàng chục lần để tìm kiếm đồng đội. Tháng 12-2020, CCB Nguyễn Văn Kim cùng đồng đội lên điểm cao 772, tìm được 7 hài cốt liệt sĩ trong một ngày...

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim (bên phải) và đồng đội trên hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm 2019, CCB Nguyễn Văn Kim cùng các CCB chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên đã sáng lập nhóm Quốc Kỳ, thực hiện nhiều chuyến đi tìm và đưa đón hài cốt liệt sĩ, tổ chức các hoạt động từ thiện, xây nhà tình nghĩa, tặng quốc kỳ cho đồng bào, thăm hỏi gia đình các anh hùng liệt sĩ... Với ông, chuyến đi đáng nhớ nhất của nhóm Quốc Kỳ là vào cuối năm 2025, khi nhóm đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Khải từ Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thạch Trung, tỉnh An Giang về quê nhà tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Đó là một hành trình vượt qua hàng nghìn cây số Bắc-Nam...

Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về đồng đội vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người lính năm xưa. Với CCB Nguyễn Văn Kim, mỗi chuyến đi như vậy không chỉ để đưa đồng đội về đất mẹ mà còn là hành trình “trả nghĩa”. Bởi vậy, ông luôn tự hứa chừng nào còn sức khỏe, hành trình tìm kiếm hài cốt đồng đội và giúp đỡ các cựu chiến binh, gia đình cựu chiến binh của ông vẫn tiếp tục.