Nghệ thuật góp phần kết nối thế hệ trẻ với giá trị văn hóa, lịch sử

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách sử dụng nghệ thuật để chuyển tải những câu chuyện gắn với lịch sử, văn hóa và các giá trị xã hội đến công chúng. Mở đầu chương trình là các tác phẩm Mặt trời trong bóng tối, Tổ quốc trong ánh mặt trời, Đoàn vệ quốc quân, gợi lại những năm tháng đấu tranh của dân tộc. Tiếp đó là các ca khúc Xuân chiến khu, Nhánh lan rừng, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai, Giai điệu tự hào...

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Thông qua âm nhạc và trình diễn, những câu chuyện lịch sử được chuyển tải không chỉ dưới dạng thông tin mà còn tạo ra trải nghiệm cảm xúc cho người xem. Mạch nội dung của chương trình thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ, từ những năm tháng chiến đấu, hy sinh của cha ông đến cuộc sống hòa bình hôm nay; qua đó nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị được các thế hệ đi trước vun đắp.

Ông Ngô Anh Minh, Tổng đạo diễn chương trình, cho biết việc tổ chức các chương trình nghệ thuật định kỳ góp phần hình thành thói quen tiếp nhận văn hóa tại các không gian công cộng, mở rộng môi trường hưởng thụ văn hóa của người dân. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật bằng phương thức trực quan, sinh động. Dự kiến trong tháng 10, Ban Tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình nghệ thuật và thời trang với chủ đề Âm vang phương Nam.