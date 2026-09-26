Lễ Tống Thần khép lại mùa hội Chọi trâu Đồ Sơn 2026

Sáng 26/9 (tức ngày 16/8 năm Bính Ngọ), tại Thượng đẳng linh từ Đền Nghè, phường Đồ Sơn long trọng tổ chức Lễ Tống Thần - nghi thức cuối cùng trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026. Đây là nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đánh dấu sự khép lại trọn vẹn của một mùa lễ hội giàu bản sắc văn hóa, đồng thời gửi gắm lòng tri ân của cộng đồng cư dân miền biển đối với các bậc thần linh đã phù hộ cho lễ hội diễn ra bình an, thành công.

Lãnh đạo phường Đồ Sơn cùng các chủ trâu tham dự nghi lễ (Ảnh: Đồ Sơn)

Tham dự nghi lễ có ông Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn; cùng các lãnh đạo phường; các nghệ nhân dân gian và các ông chủ trâu tham gia Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026...

Ông Phạm Hoàng Tuấn, trưởng ban tổ chức Lễ hội (Ảnh: Đồ Sơn)

Trong không gian linh thiêng của Đền Nghè - nơi thờ Thành hoàng tổng Đồ Sơn Hùng Trấn Điểm Tước Đại thần vương cùng Lục vị Tiên công và Bát bộ tôn thần - các đại biểu thành kính thực hiện các nghi thức dâng hương, khóa lễ, hạ cờ Tổ quốc và cờ Hội theo đúng nghi lễ truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Theo quan niệm của người dân Đồ Sơn, Lễ Tống Thần là nghi thức tiễn các vị thần trở về cõi linh thiêng sau khi hoàn thành việc chứng giám, bảo hộ cho mùa lễ hội. Đây cũng là dịp để cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, thần linh đã che chở cho cư dân miền biển được bình an, mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi.

Khác với không khí sôi động, náo nhiệt của phần Hội hay sự trang nghiêm, thành kính của các nghi lễ dâng hương, rước nước, tế thần trước đó, Lễ Tống Thần mang sắc thái lắng đọng và thiêng liêng hơn. Khi những nghi thức cuối cùng được hoàn tất, mùa lễ hội chính thức khép lại, người dân địa phương yên tâm trở về với công việc lao động, sản xuất thường nhật, mang theo niềm tin về một năm mới nhiều may mắn, bình an và thuận lợi.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, phó chủ tịch phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức Lễ hội cho biết: Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 được đánh giá là mùa lễ hội thành công cả về công tác tổ chức lẫn giá trị văn hóa. Các nghi thức phần Lễ được thực hiện đầy đủ, trang trọng theo đúng hồ sơ di sản; phần Hội với sự góp mặt của 15 “ông trâu” xuất sắc đã mang đến những kháp đấu hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đặc biệt, năm nay lễ hội được tổ chức theo đầy đủ hai vòng đấu gồm vòng loại và vòng chung kết theo đúng truyền thống; đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng truyền thông quốc gia, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Đồ Sơn đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Khép lại bằng nghi thức Tống Thần tại Đền Nghè, Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 không chỉ kết thúc một mùa hội, mà còn tiếp tục nối dài mạch chảy văn hóa của một di sản đã gắn bó với đời sống tinh thần của cư dân miền biển qua nhiều thế kỷ. Những dư âm của mùa lễ hội vẫn còn đọng lại trong lòng người dân và du khách, như một lời hẹn gặp lại vào mùa hội năm sau trên vùng đất biển Đồ Sơn giàu truyền thống và đậm đà bản sắc văn hóa.