Đội K76 Đồng Nai tìm kiếm, quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ

Khu vực Sân bay Lộc Ninh - địa điểm Đội K76 Đồng Nai tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ ngày 26-9. Ảnh: ĐVCC

Trong ngày 26-9, các lực lượng tìm kiếm của Đội K76 chia làm 2 bộ phận tìm kiếm ở các khu vực và đã tìm thấy 3 HCLS. Trong đó, 2 HCLS được tìm thấy tại khu vực sân bay Lộc Ninh, thuộc khu phố 1, phường Lộc Ninh và 1 HCLS tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Trước đó, ngày 25-9 tìm thấy 2 HCLS tại các khu vực này.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K76 tìm kiếm được 1 hài cốt liệt sĩ tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi ngày 26-9. Ảnh: ĐVCC

Lũy kế theo 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố, đến chiều 26-9, Đội K76 đã quy tập tổng cộng 23 HCLS. Trong đó, 18 HCLS theo Kế hoạch 3152/KH-BCH ngày 22-8-2026 của Bộ CHQS thành phố và 5 HCLS theo Kế hoạch 4184.

Trung tá Nguyễn Văn Long cho biết thêm: Quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, Đội K76 Bộ CHQS thành phố rất mong các cựu chiến binh và người dân có thông tin về liệt sĩ tiếp tục cung cấp để đội tìm kiếm, đưa HCLS về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trang trọng, chu đáo.