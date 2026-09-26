Đội K76 Đồng Nai tìm kiếm, quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ
Chiều tối 26-9, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai cho biết: Đội bắt đầu hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) trở lại theo Kế hoạch 4184/KH-BCH ngày 24-9-2026 của Bộ CHQS thành phố về tiếp tục đợt tìm kiếm, quy tập HCLS (Kế hoạch 4184) mang lại kết quả tích cực.
Trong ngày 26-9, các lực lượng tìm kiếm của Đội K76 chia làm 2 bộ phận tìm kiếm ở các khu vực và đã tìm thấy 3 HCLS. Trong đó, 2 HCLS được tìm thấy tại khu vực sân bay Lộc Ninh, thuộc khu phố 1, phường Lộc Ninh và 1 HCLS tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Trước đó, ngày 25-9 tìm thấy 2 HCLS tại các khu vực này.
Lũy kế theo 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố, đến chiều 26-9, Đội K76 đã quy tập tổng cộng 23 HCLS. Trong đó, 18 HCLS theo Kế hoạch 3152/KH-BCH ngày 22-8-2026 của Bộ CHQS thành phố và 5 HCLS theo Kế hoạch 4184.
Trung tá Nguyễn Văn Long cho biết thêm: Quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, Đội K76 Bộ CHQS thành phố rất mong các cựu chiến binh và người dân có thông tin về liệt sĩ tiếp tục cung cấp để đội tìm kiếm, đưa HCLS về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trang trọng, chu đáo.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/luc-luong-vu-trang/202609/doi-k76-dong-nai-tim-kiem-quy-tap-duoc-23-hai-cot-liet-si-6d827d5/