Về Ô Lâm mùa trăng rằm, thắp sáng ước mơ tuổi thơ nơi phum sóc

Tổ chức Tết Trung thu tại Trường Mầm non xã Ô Lâm cho thiếu nhi

Mùa trăng trong mắt trẻ thơ phum sóc

Có về Ô Lâm những ngày này mới cảm nhận hết những thiếu thốn và ước mong giản dị của trẻ em nơi đây. Giữa vùng đất miền núi còn nhiều khó khăn, ước mơ Trung thu của nhiều em nhỏ Khmer đôi khi chỉ đơn giản là một chiếc lồng đèn, một chiếc bánh thơm ngon hay một buổi tối được hòa mình vào tiếng trống lân rộn ràng.

Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, cấp ủy, chính quyền địa phương, các thầy cô giáo cùng lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện đã chung tay mang đến cho các em một mùa trăng ấm áp, vui tươi.

Tối 24.9 (14.8 âm lịch), “Đêm hội Trăng Rằm năm 2026” do Đảng ủy, UBND xã Ô Lâm tổ chức đã mang không khí Trung thu rộn ràng đến vùng quê miền núi. Hàng trăm em nhỏ Khmer trong những bộ quần áo đẹp háo hức tập trung quanh sân khấu, chăm chú theo dõi màn múa lân và các tiết mục văn nghệ, trong đó có chương trình “Mashup Trung thu” do các em thiếu nhi biểu diễn.

Nhiều hoạt động trò chơi được tổ chức cho các em thiếu nhi tham gia

Một trong những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc là khi đồng chí Phan Thanh Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, đọc Thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu nhi. Những lời căn dặn, động viên các em chăm ngoan, học giỏi được truyền tải trong không khí đầm ấm của đêm hội.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, soi sáng những gương mặt thơ ngây và để lại trong các em một ký ức đẹp về mùa Trung thu trên quê hương Ô Lâm.

Ấm áp những gian hàng “0 đồng”

Không chỉ có đêm hội chung của xã, không khí Trung thu còn được lan tỏa đến các điểm trường ở những ấp xa xôi.

Chiều 25.9, tại phân hiệu ấp Ô Tà Sóc thuộc Trường Tiểu học Lương Phi, nhóm thiện nguyện “Bước chân tuổi trẻ”, gồm các sinh viên đến từ TP. Cần Thơ, tổ chức chương trình “Trăng vẽ ước mơ” dành cho gần 600 học sinh Khmer.

Trao quà Tết Trung thu cho các em thiếu nhi Trường Mầm non xã Ô Lâm

Khoảng sân trường vốn yên tĩnh trở nên rộn ràng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại gian hàng “Cắt tóc 0 đồng”, những bàn tay sinh viên tỉ mỉ chăm chút từng mái tóc cho các em. Trong khi đó, tại “Siêu thị 0 đồng”, các em sử dụng phiếu tích điểm có được từ những trò chơi dân gian để lựa chọn tập vở, bút viết, sữa và quần áo.

Ôm phần quà tiếp bước đến trường trên tay, em Neáng Sóc Chia, học sinh lớp 4, vui vẻ chia sẻ: “Hôm nay con vui lắm, vừa được cắt tóc mới, vừa được chơi trò chơi đổi bánh kẹo. Nhận được tập mới và dụng cụ học tập từ các anh chị sinh viên, con sẽ cố gắng học thật giỏi để không làm phụ lòng mọi người”.

Với em Chau Na Khin, học sinh lớp 1, phân hiệu Ô Tà Sóc, niềm vui còn được thể hiện qua sự hồn nhiên của một đứa trẻ lần đầu được tham gia một chương trình Trung thu nhiều hoạt động.

“Con thích nhất là lúc được chơi trò chơi và nhận quà. Đây là lần đầu tiên trong đời con được tham gia Trung thu vui và có nhiều quà như vậy. Con cảm ơn các anh, các chị sinh viên nhiều lắm!”, em chia sẻ.

Những lời nói hồn nhiên ấy càng làm nổi bật ý nghĩa của chương trình. Với trẻ em ở một địa bàn còn nhiều khó khăn, một mái tóc mới, một quyển vở hay một món quà Trung thu cũng có thể trở thành niềm vui lớn, góp phần làm nên ký ức tuổi thơ đáng nhớ.

Trao tập viết cho các em

Tiếp nối các hoạt động chăm lo thiếu nhi, Trường Mầm non Ô Lâm tổ chức chương trình “Bé vui Trung thu” tại điểm trường chính và 2 phân hiệu. Các em được xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ do cô và trò biểu diễn, giao lưu cùng chú Cuội, tham gia các trò chơi đố vui có thưởng và hoạt động tập thể.

Dịp này, nhà trường trao 460 phần quà, tổng trị giá 46 triệu đồng, cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ô Lâm, cho biết việc duy trì các hoạt động vui Tết Trung thu hằng năm có ý nghĩa thiết thực, giúp trẻ có thêm niềm vui, được giao lưu và cảm nhận sự quan tâm, yêu thương của thầy cô và cộng đồng.

“Năm nay, sau khi sáp nhập, nhà trường có 1 điểm chính và 2 phân hiệu; số lượng trẻ em là người Khmer, trong đó nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn, tăng lên rõ rệt. Vì vậy, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các mạnh thường quân để có thêm nhiều phần quà gửi đến các con, giúp các con có một tuổi thơ đủ đầy và ấm áp hơn”, cô Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ.

Chung tay vì tương lai trẻ thơ Ô Lâm

Đằng sau những nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ là sự quan tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và cộng đồng xã hội.

Ô Lâm là xã miền núi đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer còn cao. Vì vậy, chăm lo đời sống và tạo điều kiện để trẻ em được vui chơi, học tập luôn là một trong những nhiệm vụ được địa phương quan tâm.

Các em học sinh vui mừng được tham gia với các trò chơi

Bà Neáng Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho biết: “Ô Lâm là xã dân tộc miền núi đặc biệt khó khăn, với hơn 65% dân số là đồng bào Khmer. Đời sống người dân còn nhiều chật vật nên việc chăm lo cho các em thiếu nhi luôn là trăn trở lớn của lãnh đạo xã. Để các em không bị thiệt thòi, UBND xã đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay chia sẻ”.

Theo bà Neáng Sâm Bô, trong dịp Trung thu năm nay, 100% trường học trên địa bàn xã đều tổ chức các hoạt động vui Trung thu, đồng thời trao quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Nhìn các cháu vui chơi trọn vẹn, chúng tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều thật sự có ý nghĩa”, bà Neáng Sâm Bô chia sẻ.

Mùa Trung thu năm 2026 ở Ô Lâm khép lại trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Những phần bánh, chiếc lồng đèn, bộ tập tô hay cây bút mới không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự gửi gắm tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh

Rời Ô Lâm khi ánh trăng rằm đã lên cao, soi bóng xuống những phum sóc yên bình, hình ảnh những bàn tay nhỏ xíu nâng niu chiếc lồng đèn lung linh cùng tiếng cười trong trẻo vẫn còn đọng lại.

Từ những món quà giản dị và những hoạt động chan chứa tình người, mùa Trung thu năm nay đã góp thêm một gam màu tươi sáng trong tuổi thơ của trẻ em Ô Lâm. Sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, nhà trường và cộng đồng hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực để các em chăm ngoan, học tập tốt, từng bước vươn lên và góp sức xây dựng quê hương trong tương lai.