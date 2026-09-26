Lễ hội bánh mì Việt Nam ở Nhật Bản: Từ hương vị quen thuộc đến nhịp cầu văn hóa

Bánh mì và cà phê sữa đá là hai món yêu thích của nhiều người Nhật Bản từng sinh sống Việt Nam. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 đã khai mạc ngày 26/9 tại quảng trường Fun More Time, Công viên Trung tâm Shinjuku, Tokyo. Diễn ra trong hai ngày 26 - 27/9.

Đây là lễ hội đầu tiên tại Nhật Bản lấy bánh mì Việt Nam làm chủ đề chính, tạo thêm không gian để người dân sở tại và cộng đồng người Việt gặp gỡ qua ẩm thực.

Phát biểu tại Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 khai mạc ở Tokyo ngày 26/9, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Nguyễn Sáu nhấn mạnh bánh mì và càphê là hai món gần gũi, đặc trưng của Việt Nam, ngày càng được yêu thích tại Nhật Bản và trên thế giới.

Theo ông, đến với lễ hội, khách tham quan không chỉ thưởng thức món ăn, thức uống mà còn có thể cảm nhận một phần văn hóa, con người và đất nước Việt Nam.

Công sứ Nguyễn Sáu cho biết lễ hội năm nay diễn ra đúng dịp Tết Trung Thu, tạo cơ hội để các gia đình Việt Nam và Nhật Bản cùng tham gia hoạt động văn hóa.

Ông bày tỏ hy vọng qua những trải nghiệm như rước đèn, xem múa lân và thưởng thức bánh Trung Thu, trẻ em Nhật Bản sẽ hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, trong khi trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản có thêm dịp cảm nhận và gìn giữ những nét truyền thống của quê hương.

Dù trời mưa trong ngày khai mạc, hàng nghìn lượt khách vẫn đến tham quan, tìm hiểu và thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Trước các gian hàng, nhiều người dừng lại chọn bánh mì hoặc một món ăn nóng, rồi tiếp tục khám phá những hương vị khác của Việt Nam.

Theo thông tin về quy mô sự kiện do ban tổ chức cung cấp, lễ hội dự kiến thu hút hàng chục nghìn lượt khách trong hai ngày. Chương trình rước đèn Trung Thu vào tối 26/9 cũng góp thêm sắc màu truyền thống cho không gian lễ hội giữa lòng Tokyo.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, chị Nguyễn Khánh Ly, thành viên ban tổ chức, cho biết bánh mì Việt Nam mềm và xốp hơn, được nhiều thực khách Nhật yêu thích.

Chị chia sẻ: “Chúng tôi muốn đưa ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là bánh mì, vào đời sống hằng ngày của người Nhật.”

Ban tổ chức mong muốn lễ hội lần đầu tiên này sẽ trở thành một sự kiện thường niên, tạo không gian gần gũi để người Nhật khám phá ẩm thực Việt Nam và để cộng đồng người Việt cùng chia sẻ những hương vị của quê hương.

Với bà Tonoduka Rikako, chủ tiệm bánh mì Ba Ba, tình yêu dành cho món ăn Việt Nam bắt đầu từ một lần ăn thử. Bà kể rằng trước đó chưa từng thưởng thức bánh mì Việt Nam và đã rất bất ngờ khi nếm thử. Mong muốn giới thiệu món ăn này tới nhiều người Nhật hơn, bà mở cửa hàng cách đây khoảng 5 năm.

Theo bà Rikako, khách của tiệm chủ yếu là người Nhật, ngoài ra còn có khách đến từ châu Âu và Mỹ; khách người Việt chiếm khoảng 1/5. Bà cho biết mình giữ hương vị bánh mì Việt Nam và vui khi thực khách yêu thích hương vị ấy. Bánh mì tại tiệm có giá từ 750 -850 yen (5,5 USD).

Câu chuyện của bà cho thấy sự đón nhận của thực khách đối với bánh mì Việt Nam không chỉ dừng ở những ngày hội ẩm thực mà còn hiện diện trong hoạt động kinh doanh thường ngày.

Trong số những người đến lễ hội có ông Ogawa Hitoshi, người từng sống và làm việc tại Việt Nam khoảng 3 năm. Ông cho biết sau khi trở lại Nhật Bản, ông vẫn nhớ không khí, con người và ẩm thực Việt Nam. Bánh mì và phở là những món ông yêu thích, còn thức uống để lại ấn tượng sâu sắc nhất là càphê sữa đá.

Khi ở Việt Nam, gần như ngày nào ông cũng ra quán uống cà phê. Giờ đây, ông thường nhờ bạn bè gửi cà phê từ Việt Nam sang để thưởng thức mỗi sáng.

Ông Ogawa đến lễ hội lần này còn để ủng hộ một người bạn Việt Nam tham gia tổ chức sự kiện. Với ông, những lễ hội như vậy là dịp gặp gỡ người Việt, tìm lại hương vị quen thuộc và nhìn thấy các bạn trẻ Việt Nam đang nỗ lực làm việc tại Nhật Bản.

Ông cũng mong lễ hội tạo được bầu không khí để nhiều người Nhật tham gia hơn. Theo ông, việc giới thiệu rộng rãi sức hấp dẫn của ẩm thực, văn hóa và con người Việt Nam sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự gắn bó giữa người dân hai nước.

Từ lời phát biểu về giá trị văn hóa của bánh mì và cà phê, câu chuyện mở tiệm của một người yêu món ăn Việt đến ký ức của một vị khách Nhật từng sống ở Việt Nam, lễ hội cho thấy ẩm thực có thể kết nối những con người với trải nghiệm khác nhau.

Lễ hội tiếp tục diễn ra ngày 27/9 tại Công viên Trung tâm Shinjuku, với kỳ vọng đưa bánh mì Việt Nam đến gần hơn với đời sống của người dân Nhật Bản./.