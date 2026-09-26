Điện Biên kiến tạo 'hành lang hương vị' kết nối ba miền

Toàn cảnh Lễ khai mạc Liên hoan Ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Hương sắc vùng cao - Tinh hoa ẩm thực”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tối 25/9, tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã khai mạc Liên hoan Ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Hương sắc vùng cao - Tinh hoa ẩm thực”.

Sự kiện quy tụ hơn 100 gian hàng đến từ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề và các chuyên gia ẩm thực trong cả nước, diễn ra từ ngày 25 đến 28/9.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh, liên hoan là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, nghệ nhân và đầu bếp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, trao đổi kinh nghiệm, qua đó góp phần gắn ẩm thực với các chương trình, tuyến, điểm du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Điện Biên. Không gian liên hoan được bố trí theo khu vực ẩm thực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Điện Biên, giới thiệu các món ăn đặc trưng, sản phẩm OCOP và đặc sản truyền thống.

Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan Ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ hương vị núi rừng đến trải nghiệm văn hóa

Điện Biên từ lâu đã được biết đến như một miền đất hội tụ những giá trị văn hóa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc.

Ẩm thực nơi đây được hình thành từ chính điều kiện tự nhiên, tập quán lao động, sản xuất và kho tàng tri thức dân gian phong phú. Từ hạt gạo nếp nương, măng rừng, cá suối đến những gia vị đặc trưng như mắc khén, hạt dổi, ớt rừng, mỗi nguyên liệu đều mang trong mình câu chuyện về con người và miền đất nơi cực Tây Tổ quốc.

Các hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống được tổ chức xuyên suốt sự kiện, tạo nên một không gian văn hóa tổng thể giàu bản sắc của tỉnh Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khuôn khổ liên hoan, người dân và du khách được trải nghiệm chế biến một số món ăn đặc trưng như khẩu xén, bánh dày, thịt hun khói, xôi nếp nương và cá nướng. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống cũng được tổ chức xuyên suốt, tạo nên một không gian văn hóa tổng thể giàu bản sắc.

Đặc sản Điện Biên còn nổi tiếng với nhiều nông sản và thức uống đặc trưng như khoai sọ Phì Nhừ, bí xanh Tìa Dình, lạc đỏ Na Son, rượu Mông Pê Tả Chải, trà Shan tuyết hữu cơ, gạo nếp nương Tâm Thiện, miến dong Lộc Biên và thịt trâu gác bếp.

Lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên chụp hình cùng khách tham quan và đơn vị tham gia Liên hoan Ẩm thực. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vai trò kiến tạo của ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Điểm nhấn của liên hoan năm nay không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở cách tổ chức bài bản, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của tỉnh Điện Biên trong việc đưa ẩm thực trở thành một sản phẩm du lịch có chiều sâu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, với vai trò cơ quan chủ trì tham mưu, đã thể hiện rõ nét vai trò “nhạc trưởng” trong việc kết nối các nguồn lực.

Sở không chỉ tổ chức thành công liên hoan mà còn chủ động xây dựng hệ sinh thái nội dung đa dạng, kết hợp giữa báo chí chính thống và nền tảng số, nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch Điện Biên đến với công chúng trong và ngoài nước

Các tiết mục văn nghệ tại Liên hoan Ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Hương sắc vùng cao - Tinh hoa ẩm thực” thu hút khách tham dự tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, đóng vai trò then chốt trong công tác quảng bá, giới thiệu du lịch địa phương, xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch, đồng thời nghiên cứu định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch.

Tại liên hoan, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, các địa phương và doanh nghiệp để kết nối cơ sở sản xuất ẩm thực với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và điểm du lịch cộng đồng, từng bước xây dựng thương hiệu ẩm thực Điện Biên.

Các sản phẩm rau xanh, tươi sạch được trưng bày tại Liên hoan Ẩm thực thể hiện nét đặc trưng vùng miền Tây Bắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hướng tới một thương hiệu ẩm thực tầm khu vực

Sự kiện lần này khẳng định một định hướng chiến lược: ẩm thực không chỉ là nhu cầu thưởng thức mà đã trở thành một thành phần quan trọng trong trải nghiệm của du khách, là lý do của chuyến đi và là động lực lựa chọn điểm đến. Với việc tổ chức liên hoan quy mô hơn 100 gian hàng, kết nối ba miền ẩm thực, Điện Biên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó ẩm thực giữ vai trò là sợi dây gắn kết giữa văn hóa, du lịch và thương mại.

Cộng đồng các dân tộc tại Điện Biên tham gia sự kiện, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. (Ảnh: PV/Vietnam+)