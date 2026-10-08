Microsoft ra mắt Surface Ultra tích hợp AI Nvidia đột phá

Động thái trên nằm trong xu hướng các tập đoàn công nghệ đẩy mạnh phát triển phần cứng có khả năng xử lý nhiều tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị và ngoại tuyến, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu đám mây từ xa, vốn có thể khiến việc xử lý AI chậm hơn và tốn kém hơn.

Việc ra mắt Surface Ultra cũng đánh dấu bước tiến của Nvidia - hãng đang đóng vai trò trung tâm trong cuộc cách mạng AI nhờ các bộ xử lý dành cho trung tâm dữ liệu - vào lĩnh vực máy tính cá nhân. Đây vốn là lĩnh vực do các dòng chip của Intel và Qualcomm chi phối trong nhiều thập kỷ qua.

Phát biểu tại một sự kiện ở San Francisco, Giám đốc điều hành (CEO) Microsoft Satya Nadella nhận định, xu hướng kết hợp xử lý AI trên thiết bị và trên đám mây sẽ trở nên phổ biến. Theo ông, người dùng sẽ không còn phân biệt rõ tác vụ nào được xử lý cục bộ và tác vụ nào được xử lý trên đám mây, mà sẽ kỳ vọng mô hình "trí tuệ lai" hiện diện ở mọi nơi.

Cùng xuất hiện trên sân khấu, CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng, AI sẽ ngày càng được tích hợp vào mọi hệ thống máy tính và thiết bị.

Ông nhấn mạnh, tác nhân AI (agentic AI) - các hệ thống có khả năng tự chủ thực hiện nhiệm vụ mà không cần sự giám sát thường xuyên của con người - sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển phần mềm. Theo ông Huang, những thay đổi do AI tạo ra đòi hỏi máy tính phải được "cách mạng hóa".

Surface Ultra mới được trang bị chip AI RTX Spark, dòng chip tiên tiến do Nvidia công bố hồi đầu năm nay. Sản phẩm có giá 2.599 USD và dự kiến bắt đầu được giao tới khách hàng từ ngày 16/10.

Một phần năng lực tính toán AI và dữ liệu sẽ được xử lý trực tiếp trên thiết bị, trong khi các ứng dụng khác vẫn được xử lý từ xa thông qua các dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft.

Phó Chủ tịch điều hành Microsoft phụ trách Windows và thiết bị Pavan Davuluri cho biết Surface Ultra được phát triển dành cho các nhà phát triển và nhà sáng tạo, những người có nhu cầu khai thác tối đa hiệu năng xử lý.

Sự hợp tác giữa hai tập đoàn công nghệ Mỹ giúp Microsoft và Nvidia tăng sức cạnh tranh với Apple, Intel và AMD trên thị trường máy tính cá nhân. Hồi tháng 9, Apple đã giới thiệu hai mẫu máy tính để bàn Mac mini và Mac Studio, nhấn mạnh khả năng xử lý phần mềm AI trực tiếp trên thiết bị.