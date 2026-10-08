Samsung Galaxy S27 Ultra có thể sở hữu màu tím violet độc đáo

Samsung được cho là đang chuẩn bị một tùy chọn màu sắc mới dành cho Galaxy S27 Ultra, mẫu smartphone cao cấp dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Thông tin này xuất hiện giữa lúc thiết bị liên tục thu hút sự quan tâm từ những rò rỉ liên quan đến thiết kế và tính năng. Theo nguồn tin mới, phiên bản cao cấp này có khả năng được bổ sung màu tím violet khá đặc biệt. Nếu trở thành tùy chọn chính thức, màu sắc mới có thể giúp Galaxy S27 Ultra tạo thêm điểm nhấn về ngoại hình.

Điểm đáng chú ý là màu tím violet có thể không được phân phối rộng rãi như những màu thông thường. Nguồn tin cho rằng Samsung có thể dành riêng tùy chọn này cho kênh bán hàng trực tuyến của hãng. Khi đó, người dùng tại các hệ thống bán lẻ truyền thống có thể sẽ không dễ dàng tìm thấy phiên bản màu đặc biệt này. Cách phân phối độc quyền cũng giúp Galaxy S27 Ultra có thêm một lựa chọn khác biệt so với nhiều smartphone cao cấp trên thị trường.

Bên cạnh màu tím violet, Galaxy S27 Ultra được đồn đoán sẽ sở hữu thêm bốn màu cơ bản khi mở bán. Danh sách này gồm đen, xanh lam, hồng nhạt và trắng, nâng tổng số tùy chọn màu sắc của máy lên năm. Đây được cho là những màu sắc có khả năng xuất hiện trên nhiều phiên bản thuộc dòng Galaxy S27. Nếu thông tin chính xác, người dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi chọn mua mẫu flagship mới của Samsung.

Samsung đang được cho là đang chuẩn bị một tùy chọn màu sắc mới.

Khả năng phân phối màu tím violet hiện vẫn chưa được xác định cụ thể. Samsung có thể đưa tùy chọn này đến nhiều thị trường hoặc chỉ bán tại một số khu vực thông qua cửa hàng trực tuyến của hãng. Ngoài ra, khả năng Samsung bổ sung thêm những màu độc quyền khác cũng chưa thể loại trừ. Những tùy chọn riêng biệt như vậy từng xuất hiện trên các mẫu Galaxy trước đây.

Một ví dụ gần đây là Galaxy S26 Ultra từng có hai màu độc quyền gồm vàng hồng và bạc shadow vào đầu năm nay. Điều này cho thấy việc Samsung phát triển các phiên bản màu riêng cho kênh bán hàng trực tuyến không phải điều quá mới mẻ. Vì vậy, tin đồn về màu tím violet trên Galaxy S27 Ultra được xem là có cơ sở nhất định. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về phạm vi phân phối của màu này vẫn cần thêm thời gian để xác nhận.

Cho đến nay, Samsung chưa lên tiếng xác nhận danh sách màu sắc dành cho Galaxy S27 Ultra. Do đó, màu tím violet cùng bốn tùy chọn còn lại vẫn chỉ dừng ở mức thông tin rò rỉ. Các chi tiết này hoàn toàn có thể được điều chỉnh trước thời điểm dòng Galaxy S27 chính thức trình làng. Người dùng sẽ phải chờ đến thời điểm ra mắt dự kiến vào đầu năm sau để biết chính xác những màu sắc Samsung lựa chọn.