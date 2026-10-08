Samsung hé lộ hướng nâng cấp sạc nhanh cho Galaxy S27 Ultra

Galaxy S27 Ultra đang được chú ý với những thay đổi được đồn đoán liên quan đến pin và sạc. Nguồn tin rò rỉ cho rằng Samsung có thể tăng dung lượng pin lên 5.700 mAh, thay cho mức 5.000 mAh duy trì nhiều năm. Song song đó, hãng được cho là sẽ tối ưu cơ chế sạc để cải thiện tốc độ nạp năng lượng. Hai nâng cấp này có thể giúp flagship mới mang lại thời gian sử dụng và sạc pin hiệu quả hơn.

Theo tài khoản @WalleGalaxy trên mạng xã hội X, Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng vẫn giữ công suất sạc tối đa 60W. Điểm thay đổi nằm ở cách thiết bị phân bổ công suất trong từng giai đoạn sạc. Máy được cho là có thể duy trì mức truyền tải cao lâu hơn ở thời điểm đầu chu kỳ. Nhờ vậy, tổng thời gian sạc có thể được rút ngắn dù viên pin tăng dung lượng.

Với mức 5.700 mAh, dung lượng pin trên Galaxy S27 Ultra sẽ cao hơn khoảng 14% so với Galaxy S26 Ultra. Samsung được cho là lựa chọn điều chỉnh đường cong sạc thay vì đơn thuần tăng công suất. Cách tiếp cận này giúp tận dụng tốt hơn mức 60W mà không nhất thiết phải nâng công suất tối đa. Đây cũng có thể là giải pháp phù hợp khi dung lượng pin trên máy được mở rộng.

Galaxy S27 Ultra đang được chú ý với những thay đổi về pin.

Ở thế hệ hiện tại, Galaxy S26 Ultra hỗ trợ Sạc siêu nhanh 3.0 với công suất 60W. Thử nghiệm thực tế cho thấy máy đạt 76% pin sau 30 phút và hoàn tất quá trình sạc trong 49 phút. Con số này nhanh hơn thời gian 1 giờ 8 phút được đề cập đối với iPhone 18 Pro Max. Mẫu iPhone này sử dụng công nghệ pin vỏ kim loại metal-can của Apple.

Tuy nhiên, dung lượng pin của Samsung vẫn chưa phải mức nổi bật nhất trên thị trường. Một số thương hiệu điện thoại Trung Quốc đang nghiên cứu kết hợp vỏ kim loại với vật liệu silicon-carbon để hướng tới những viên pin vượt 10.000 mAh. Xiaomi 18 Pro Max hiện được nhắc đến với dung lượng 8.500 mAh. Vì thế, mức tăng 14% của Galaxy S27 Ultra vẫn chưa khiến một bộ phận người dùng cảm thấy quá bất ngờ.

Trên Reddit, một số người dùng đánh giá tích cực việc Samsung tập trung tối ưu quá trình sạc. Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn mong hãng sớm ứng dụng công nghệ silicon-carbon để tạo ra bước tiến lớn hơn về dung lượng pin. Những cải tiến về pin và sạc được kỳ vọng sẽ giúp Galaxy S27 Ultra tăng sức cạnh tranh trong phân khúc flagship. Khi cuộc đua phần cứng ngày càng gay gắt, đây cũng sẽ là một trong những yếu tố được quan tâm trên mẫu máy mới.