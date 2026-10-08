Vì sao smartphone Trung Quốc mỏng mà pin tới 7.000 mAh?

Trong nhiều năm, dung lượng pin smartphone thường xoay quanh 4.500-5.000 mAh. Tuy nhiên, giới hạn này đang nhanh chóng thay đổi khi hàng loạt smartphone Trung Quốc được trang bị pin 6.000-7.000 mAh, thậm chí cao hơn, trong khi thân máy vẫn duy trì thiết kế tương đối mỏng.

Công nghệ silicon carbon giúp smartphone tăng mật độ năng lượng mà không phải mở rộng đáng kể kích thước viên pin.

Theo Counterpoint Research, smartphone có pin từ 6.000 mAh trở lên chiếm 29% doanh số toàn cầu trong tháng 1/2026, tăng mạnh so với 10% cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cả 10 mẫu bán chạy nhất trong nhóm này đều đến từ các thương hiệu Trung Quốc, trong đó 6 thiết bị sử dụng pin silicon carbon. Những con số này cho thấy cuộc đua dung lượng pin đang diễn ra mạnh mẽ tại Trung Quốc trước khi lan sang các thị trường khác.

Chìa khóa nằm ở mật độ năng lượng. Pin lithium-ion truyền thống thường sử dụng graphite ở cực âm, trong khi silicon có khả năng lưu trữ lithium cao hơn đáng kể. Nhược điểm của silicon là giãn nở mạnh trong quá trình sạc và xả, ảnh hưởng đến độ bền. Công nghệ silicon carbon tìm cách tận dụng khả năng lưu trữ năng lượng của silicon đồng thời kiểm soát sự giãn nở nhờ cấu trúc carbon. Khi mật độ năng lượng tăng, nhà sản xuất có thể giữ nguyên kích thước viên pin để tăng dung lượng hoặc giữ dung lượng cũ nhưng thu nhỏ linh kiện.

HONOR là một ví dụ. Tại MWC 2026, hãng giới thiệu Magic V6 với pin silicon carbon 6.660 mAh, trong thân máy gập có độ mỏng khoảng 8,7-9 mm tùy phiên bản. HONOR cũng công bố thế hệ Silicon Carbon Blade Battery với tỷ lệ silicon 32% và mật độ năng lượng thể tích trên 900 Wh/L, hướng tới việc đưa pin 7.000 mAh lên smartphone gập. Đây là bài toán đặc biệt khó bởi điện thoại gập phải dành không gian cho bản lề, màn hình và nhiều linh kiện trong thân máy mỏng.

Tăng dung lượng cũng kéo theo yêu cầu về sạc nhanh và quản lý nhiệt. Pin 7.000 mAh cần nhiều năng lượng hơn để sạc đầy, vì vậy các hãng phải kết hợp thiết kế nhiều cell, công suất sạc cao và hệ thống quản lý pin BMS. Các mức 80, 100 hay 120 W chỉ là công suất tối đa, không phải tốc độ duy trì xuyên suốt quá trình sạc. Khi pin gần đầy hoặc nhiệt độ tăng, hệ thống sẽ điều chỉnh công suất để kiểm soát nhiệt và bảo vệ pin.

Cuộc đua pin đang mở rộng từ smartphone sang xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện trên smartphone. BYD đang phát triển công nghệ pin và sạc nhanh cho xe điện, trong khi CATL tiếp tục mở rộng sang pin lưu trữ năng lượng. Reuters cho biết CATL chiếm 40,2% thị trường pin xe điện toàn cầu trong 5 tháng đầu năm 2026. Song song đó, pin sodium-ion cũng được nghiên cứu như một hướng thay thế lithium, dù mật độ năng lượng hiện thấp hơn một số dòng pin lithium phổ biến.

Vì vậy, cuộc đua pin hiện không đơn thuần là tạo ra viên pin có dung lượng lớn nhất. Smartphone Trung Quốc đang cho thấy lợi thế có thể đến từ việc đưa nhiều năng lượng hơn vào cùng một không gian, đồng thời cải thiện tốc độ sạc, kiểm soát nhiệt và độ bền. Con số 7.000 mAh chỉ là phần dễ nhìn thấy; phía sau là cuộc cạnh tranh về vật liệu, cấu trúc cell và hệ thống quản lý năng lượng.

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