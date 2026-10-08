Microsoft công bố Surface Laptop Ultra chuyên sâu AI, hỗ trợ GPU Blackwell và RAM 128GB

Microsoft đã chính thức ra mắt Surface Laptop Ultra, thiết bị xách tay sở hữu hiệu năng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong hệ sinh thái Surface. Chiếc máy được định vị chuyên biệt cho nhóm người dùng chuyên nghiệp bao gồm các kỹ sư phát triển phần mềm, chuyên gia sáng tạo nội dung và đặc biệt là giới nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI).

Microsoft Surface Laptop Ultra ra mắt

Kiến trúc phần cứng tối ưu hóa cho tác vụ AI cục bộ

Sức mạnh cốt lõi của Surface Laptop Ultra nằm ở nền tảng Nvidia RTX Spark, kết hợp cùng các tùy chọn bộ vi xử lý (CPU) 18 nhân hoặc 20 nhân. Đáng chú ý, năng lực xử lý đồ họa và tính toán trí tuệ nhân tạo được đảm nhiệm bởi nhân GPU kiến trúc Blackwell tiên tiến từ Nvidia, tích hợp tới 6,144 nhân xử lý.

Hệ thống hỗ trợ dung lượng bộ nhớ hợp nhất (unified memory) lên đến 128GB. Cấu hình phần cứng này giúp máy đạt hiệu năng tính toán AI cục bộ lên tới 1 petaflop ở định dạng dấu phẩy động FP4. Nhờ đó, người dùng có thể huấn luyện và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phức tạp trực tiếp trên máy mà không phụ thuộc vào hạ tầng điện toán đám mây, qua đó giảm độ trễ xử lý và tăng cường tính bảo mật dữ liệu.

Surface Laptop Ultra có cấu hình mạnh mẽ

Về khả năng lưu trữ, thiết bị cung cấp tùy chọn ổ cứng SSD dung lượng tối đa 2TB. Đáng chú ý, cấu trúc thân máy cho phép người dùng dễ dàng tháo lắp để nâng cấp hoặc thay thế ổ cứng theo nhu cầu làm việc lâu dài.

Thiết kế công thái học và màn hình hiển thị Mini-LED

Bên cạnh cấu hình ấn tượng, Surface Laptop Ultra được trang bị màn hình cảm ứng PixelSense Ultra kích thước 15 inch, ứng dụng công nghệ tấm nền Mini-LED với tỷ lệ khung hình 3:2 truyền thống. Màn hình đạt độ sáng tối đa 2,000 nits, cho phép hiển thị nội dung sắc nét ngay cả dưới môi trường ánh sáng mạnh.

Sản phẩm có thiết kế cao cấp, màn hình chất lượng

Khu vực thao tác cũng ghi nhận nâng cấp lớn với bàn di chuột phản hồi xúc giác (haptic touchpad) có diện tích bề mặt tăng khoảng 30% so với thế hệ màn hình 15 inch trước. Về kích thước vật lý, máy đạt độ dày 18mm, trọng lượng khoảng 2.04 kg và sở hữu hai biến thể màu sắc gồm Platinum và Nightfall.

Hệ thống cổng giao tiếp ngoại vi khá đầy đủ với USB-C, USB-A, HDMI, jack âm thanh 3.5mm và khe đọc thẻ nhớ SD chuẩn đầy đủ. Điểm mới trên dòng máy này là cổng từ tính Magnetic Connect thế hệ mới, hỗ trợ sạc nguồn công suất cao, truyền dữ liệu tốc độ cao và xuất tín hiệu màn hình thông qua cơ chế hít nam châm tiện lợi.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Surface Laptop Ultra

Thời điểm phát hành và các phiên bản giá bán

Microsoft đã chính thức mở cổng đặt hàng trước cho Surface Laptop Ultra tại thị trường Mỹ và dự kiến bắt đầu bàn giao sản phẩm từ ngày 16 tháng 10.

Giá bán của Surface Laptop Ultra khá cao

Mức giá niêm yết cho từng tùy chọn phần cứng cụ thể như sau:

Phiên bản tiêu chuẩn (24GB RAM, 512GB SSD): Khởi điểm 2,599.99 USD (khoảng 67.54 triệu đồng).

Phiên bản nâng cấp lưu trữ (24GB RAM, 1TB SSD): Mức giá 2,999.99 USD (khoảng 77.92 triệu đồng).

Phiên bản tầm trung (32GB RAM, 1TB SSD): Mức giá 3,299.99 USD (khoảng 85.72 triệu đồng).

Phiên bản cao cấp nhất (128GB RAM, 1TB SSD): Mức giá 5,899.99 USD (khoảng 153 triệu đồng).