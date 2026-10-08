Nga ghi nhận cuộc tấn công lớn đầu tiên vào trung tâm dữ liệu

Theo tờ The Kyiv Independent, công ty cho biết thêm vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn và buộc phải tạm dừng hoàn toàn hoạt động của trung tâm này. Hiện công ty đang nỗ lực khắc phục hậu quả và khôi phục các dịch vụ bị ảnh hưởng.

Yadex sở hữu cỗ máy tìm kiếm thông tin lớn nhất Nga. Ảnh: Tass

Yandex khẳng định các dịch vụ cốt lõi dành cho người dùng không bị ảnh hưởng. Công ty hiện vận hành YandexGPT, một trong những mô hình AI tạo sinh hàng đầu của Nga.

Vụ tấn công vào trung tâm dữ liệu của Yandex diễn ra sau một loạt cuộc tấn công của Nga nhằm vào các trung tâm dữ liệu của Ukraine trong những tuần gần đây. Trước đó, chưa từng ghi nhận vụ tấn công quy mô lớn nào bằng UAV của Ukraine nhằm vào các trung tâm dữ liệu của Nga.

Trên trang web của dịch vụ Yandex Cloud, công ty thông báo về sự cố nguồn điện tại một "khu vực" thuộc trung tâm dữ liệu và khuyến nghị khách hàng chuyển sang sử dụng các khu vực khác.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Phóng viên Không Biên giới, kể từ ngày 23/9, Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng viễn thông Ukraine và tập trung vào thủ đô Kiev. Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine cho biết 100.000 gia đình tại khu vực Kiev đã bị gián đoạn Internet tạm thời do các đợt tấn công ban đầu này. Đồng thời, Nga còn đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm vào các trung tâm dữ liệu và mạng di động lớn của Ukraine trong những tuần gần đây.

"Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng viễn thông Ukraine không phải là điều mới mẻ; trước đó, các đợt tập kích và pháo kích đã gây hư hại cho cáp quang, trạm phát sóng di động và cơ sở vật chất của các nhà mạng", bà Tetiana Gaviuk, chuyên gia phân tích khu vực châu Âu tại tổ chức ACLED, nhận định trong một bài viết ngày 1/10. "Tuy nhiên, các cuộc tấn công dồn dập gần đây nhằm vào các trung tâm dữ liệu và mạng viễn thông tại Kiev lại đặc biệt đáng chú ý, bởi nhiều nhà cung cấp và cơ sở hạ tầng đã bị đánh trúng chỉ trong vài ngày, cho thấy Nga đang gia tăng áp lực lên hạ tầng kỹ thuật số của Ukraine."

Theo cảnh báo từ các quan chức và đại diện ngành được báo Anh The Guardian dẫn lại, những cuộc tấn công liên tiếp như vậy có thể làm suy yếu các mạng lưới viễn thông vốn đóng vai trò hỗ trợ hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán và các dịch vụ công của Ukraine.