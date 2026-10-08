Google Pixel 12 Pro Fold lộ nâng cấp đáng chú ý về màn hình

Google dường như đang chuẩn bị một số điều chỉnh cho thế hệ Pixel tiếp theo, dù Pixel 12 vẫn còn khá xa thời điểm ra mắt. Những thông tin mới xuất hiện từ cơ sở dữ liệu GSMA IMEI đang hé lộ sự khác biệt giữa các phiên bản, trong đó mẫu Pixel 12 Pro Fold gây chú ý nhất nhờ thay đổi về màn hình.

Theo dữ liệu được OVRPlus phát hiện, Google đã đăng ký bốn thiết bị mới gồm Pixel 12, Pixel 12 Pro, Pixel 12 Pro XL và Pixel 12 Pro Fold. Đây là những dấu hiệu sớm cho thấy hãng đang hoàn thiện dòng smartphone dự kiến trình làng vào tháng 8/2027.

Google đã bắt đầu phát triển dòng Pixel 12.

Với ba mẫu Pixel dạng thanh, thay đổi về màn hình tương đối nhỏ. Pixel 12 được ghi nhận độ phân giải 1080 x 2400 pixel, giảm nhẹ so với mức 1080 x 2424 pixel trên Pixel 11. Pixel 12 Pro đạt 1280 x 2824 pixel, còn Pixel 12 Pro XL là 1344 x 2952 pixel.

Việc độ phân giải chiều ngang vẫn được giữ nguyên cho thấy Google có thể chỉ điều chỉnh nhẹ tỷ lệ hiển thị thay vì thay đổi hoàn toàn thiết kế màn hình. Tuy nhiên, kích thước tấm nền và mật độ điểm ảnh của từng máy hiện chưa được tiết lộ nên chưa thể xác định rõ tác động thực tế.

Điểm đáng chú ý nằm ở Pixel 12 Pro Fold. Màn hình gập bên trong của mẫu máy này được cho là đạt 2296 x 2404 pixel, cao hơn đáng kể so với mức 2076 x 2152 pixel trên Pixel 11 Pro Fold. Lượng điểm ảnh tăng khoảng 10-24%, tùy cách tính, qua đó có thể giúp hình ảnh và chữ hiển thị chi tiết hơn.

Nâng cấp này đặc biệt có ý nghĩa với một thiết bị màn hình lớn như Pixel 12 Pro Fold. Khi sử dụng để đọc nội dung, xem hình ảnh hoặc chia đôi màn hình cho nhiều tác vụ, độ phân giải cao hơn có thể mang lại trải nghiệm sắc nét hơn.

Dù vậy, Google được cho là vẫn duy trì kiểu màn hình trong gần vuông trên mẫu máy gập mới. Điều này cho thấy hãng chưa có ý định thay đổi mạnh bố cục hiển thị hiện tại để chuyển sang kiểu màn hình rộng hơn.

Cơ sở dữ liệu GSMA IMEI hiện chưa tiết lộ thêm các thông số quan trọng như màn hình ngoài, dung lượng pin hay chip Tensor trên dòng Pixel 12. Vì vậy, những thay đổi về hiệu năng và thời lượng sử dụng vẫn cần thêm các nguồn tin khác để xác nhận.

Nếu kế hoạch hiện tại không thay đổi, dòng Google Pixel 12 sẽ được giới thiệu vào tháng 8/2027. Tuy nhiên, các thông số lấy từ cơ sở dữ liệu trước thời điểm ra mắt vẫn có khả năng được Google điều chỉnh. Dù vậy, Pixel 12 Pro Fold đang cho thấy dấu hiệu sẽ nhận được một trong những nâng cấp màn hình đáng chú ý nhất của thế hệ Pixel mới.