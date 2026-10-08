Cách bật NFC trên điện thoại Vivo nhanh chóng, dễ dàng.

Bạn đang tìm cách bật NFC trên điện thoại Vivo để kết nối thiết bị hoặc thực hiện các thao tác tiện ích? Bài viết sẽ hướng dẫn từng bước cụ thể, giúp bạn dễ dàng kích hoạt và sử dụng NFC trên điện thoại Vivo.

Hướng dẫn kích hoạt NFC trên điện thoại Vivo tiện lợi

NFC mang đến nhiều tiện ích như thanh toán không tiếp xúc hoặc hỗ trợ xác thực sinh trắc học khi thực hiện một số giao dịch ngân hàng. Nếu chưa biết cách mở tính năng này trên Vivo, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Truy cập phần cài đặt kết nối

Trước hết, mở Cài đặt từ màn hình chính của điện thoại. Tiếp theo, cuộn xuống và tìm đến mục Kết nối để truy cập các thiết lập liên quan.

Truy cập phần cài đặt kết nối.

Trên một số thiết bị Vivo sử dụng phiên bản Funtouch OS khác, tùy chọn NFC có thể được đặt trong Cài đặt bổ sung. Để tìm nhanh hơn, bạn cũng có thể nhập từ khóa NFC vào ô tìm kiếm ở phía trên giao diện Cài đặt.

Bước 2: Kích hoạt tính năng NFC

Khi đã tìm thấy mục NFC, hãy nhấn vào đó để mở phần thiết lập. Sau đó, gạt công tắc sang ON để bật NFC trên điện thoại.

Kích hoạt tính năng NFC.

Nếu muốn sử dụng Vivo cho các giao dịch thanh toán bằng phương thức không tiếp xúc, bạn có thể bật thêm tùy chọn Thanh toán không tiếp xúc nếu thiết bị hỗ trợ.

Chỉ với vài thao tác, NFC trên điện thoại Vivo đã được kích hoạt và sẵn sàng sử dụng. Bạn có thể tận dụng tính năng này để thanh toán hoặc thực hiện các tác vụ kết nối không dây thuận tiện hơn.

Việc kích hoạt NFC trên điện thoại Vivo không quá phức tạp và chỉ cần vài thao tác trong phần Cài đặt. Khi bật thành công, bạn có thể sử dụng tính năng này cho thanh toán không tiếp xúc và nhiều tiện ích khác một cách nhanh chóng, thuận tiện.