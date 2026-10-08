Pháp chế tạo máy bay không người lái tấn công tầm xa 2.000km

Máy bay không người lái IRIFI được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác cao ở cự ly tác chiến lên đến 2.000km. Những chiếc UAV này sẽ được triển khai từ các hệ thống container di động, mang lại thời gian phản ứng nhanh và sử dụng với số lượng lớn.

Chiếc IRIFI được trang bị hệ thống dẫn đường tự động không phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh, đi kèm đầu dò quang học kích hoạt ở chặng cuối của chuyến bay. Theo nhà phát triển, điều này đảm bảo khả năng chống lại tác chiến điện tử và sai số vòng tròn chỉ vào khoảng 1m.

Trước khi cất cánh, người điều khiển xác định mục tiêu và lộ trình, sau đó máy bay không người lái sẽ tự động thực hiện nhiệm vụ mà không cần liên lạc thường xuyên với trung tâm chỉ huy.

UAV cảm tử IRIFI của Pháp sẽ tạo nên cuộc cách mạng chiến trường?

Công ty Harmattan AI định vị IRIFI như một phương tiện tương đối rẻ tiền để thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn với độ chính xác cao. Nhà phát triển vẫn chưa tiết lộ khối lượng đầu đạn, tốc độ, kích thước và chi phí của máy bay không người lái.

Theo đại diện doanh nghiệp, một người điều khiển sẽ có thể kiểm soát việc sử dụng hàng chục thiết bị như vậy. Trí tuệ nhân tạo tích hợp chịu trách nhiệm lập kế hoạch tấn công dựa trên việc phân tích hình ảnh vệ tinh. Tuy vậy cần nhấn mạnh, quyết định tấn công mục tiêu vẫn thuộc về con người.

Đáng chú ý, tờ Le Desk của Pháp đưa tin, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không Marrakech, đại diện Bộ Quốc phòng Morocco và Công ty Harmattan AI đã ký một biên bản ghi nhớ về việc mua sắm, cùng phát triển và sản xuất hệ thống UAV IRIFI tại quốc gia Bắc Phi này.

Theo Militarnyi