HONOR 600S thiết kế siêu bền, nút bấm AI tiện lợi

HONOR 600S hướng tới trải nghiệm sử dụng an tâm hàng ngày với cấu trúc chống va đập độc quyền.

HONOR 600S hướng tới trải nghiệm sử dụng an tâm hàng ngày với cấu trúc chống va đập độc quyền. Độ bền của thiết bị đã qua kiểm chứng với chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao, cho khả năng chịu va quệt và chống rơi từ độ cao lên đến 2,5 mét.

Máy đạt đồng thời bộ ba chuẩn kháng nước và bụi IP68, IP69 và IP69K, cho phép vận hành ổn định dưới nước hoặc khi tiếp xúc với tia nước áp lực cao. Thuật toán Wet-hand Touch giúp màn hình phản hồi chính xác ngay cả khi tay hoặc bề mặt bị ướt.

Về năng lượng, HONOR 600S sở hữu viên pin dung lượng 8.100mAh có tuổi thọ lên tới 6 năm. Viên pin này cung cấp hơn 21 giờ xem video mạng xã hội hoặc hơn 15 giờ chơi game cường độ cao liên tục. Hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm giúp máy hoạt động an toàn trong môi trường nhiệt độ từ -30°C đến 50°C, kết hợp công nghệ sạc nhanh HONOR SuperCharge 45W rút ngắn đáng kể thời gian nạp pin.

HONOR cũng mở rộng hệ sinh thái thiết bị thông minh tại Việt Nam với 3 sản phẩm mới: - HONOR Watch 6: Smartwatch thể thao chuyên sâu trọng lượng từ 41g, hỗ trợ hơn 120 chế độ tập luyện, định vị AccuTrack GPS băng tần kép, đo chỉ số sức khỏe chuyên sâu và thời lượng pin ấn tượng lên tới 35 ngày. - HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic: Mẫu đồng hồ có thiết kế vỏ thép tháo rời linh hoạt, màn hình AMOLED 1,32 inch, tích hợp GPS độc lập, khí áp kế, la bàn và khả năng nghe gọi qua Bluetooth. - Pin dự phòng HONOR CHOICE ES 22.5W: Dung lượng 10.000mAh tích hợp sẵn dây cáp USB-C kiêm quai xách, sạc nhanh 22,5W và màn hình hiển thị dung lượng thời gian thực.

Sức mạnh phần cứng của máy được đảm bảo bởi chip Snapdragon 4 Gen 4, RAM 8GB (hỗ trợ HONOR RAM Turbo mở rộng thêm 16GB) và bộ nhớ trong 256GB lưu trữ khoảng 150.000 tấm ảnh chất lượng cao.

Điểm nhấn khác biệt trên HONOR 600S là nút bấm AI vật lý chuyên dụng nằm độc lập với nút nguồn. Mặc định, thao tác nhấn đúp sẽ khởi động ngay camera từ màn hình khóa. Người dùng có thể tùy chỉnh thao tác nhấn một lần hoặc nhấn giữ để kích hoạt nhanh các công cụ AI như AI Settings Agent, AI Photos Agent, AI Translation và AI Creation.

Máy chạy hệ điều hành MagicOS 10 (nền tảng Android 16), tích hợp sẵn Google Gemini, Magic Portal và Circle to Search. Bộ công cụ xử lý ảnh AI mang đến các tính năng hiện đại như AI Outpainting (mở rộng khung hình), AI Upscale (nâng chất lượng ảnh), AI Cutout (tách chủ thể) và AI Image to Video 2.0 biến ảnh tĩnh thành video điện ảnh.

Các sản phẩm chính thức mở bán trên toàn quốc từ ngày 8-10-2026. HONOR 600S giá từ 10.490.000 đồng với bản 6GB/128GB) và 11.990.000 đồng cho bản 8GB/256GB) với 3 tùy chọn màu Đen thiên hà, Vàng ánh kim và Tím thạch anh. Nhân dịp 20-10, HONOR tặng kèm vòng tay PNJ Style phiên bản giới hạn. Còn HONOR Watch 6 giá từ 6.990.000 đồng, HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic giá 3.990.000 đồng, Pin dự phòng HONOR CHOICE ES 22.5W giá 1.090.000 đồng.