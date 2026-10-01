Messi sắp nhận bằng Tiến sĩ danh dự

Messi sẽ nhận bằng Tiến sĩ danh dự trước trận đấu chia tay đội tuyển Argentina. Ảnh: TTXVN

Đại học Buenos Aires (UBA), một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời và lớn nhất Argentina, đã quyết định trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Lionel Messi. Đây là danh hiệu học thuật danh dự được trao để ghi nhận những cá nhân có đóng góp và ảnh hưởng nổi bật trong lĩnh vực của mình.

Theo thông báo được UBA công bố ngày 30.9, Hội đồng cấp cao của trường đã nhất trí thông qua Nghị quyết trao danh hiệu danh dự cho Messi.

Lễ trao dự kiến diễn ra vào ngày 6.10, ngay trước trận đấu chia tay đội tuyển, khi Argentina gặp Benin trên sân Monumental ở Buenos Aires.

Trong Nghị quyết, UBA đánh giá sự nghiệp của Messi là hình mẫu về sự xuất sắc, kiên trì, khiêm tốn và đạo đức. Nhà trường đồng thời nhấn mạnh vai trò của anh trong việc đại diện cho Cộng hòa Argentina trên trường quốc tế.

Quyết định của UBA không chỉ dựa trên những thành tích mà Messi đạt được trong sự nghiệp cấp câu lạc bộ. Nhà trường đặc biệt nhắc đến hành trình của anh cùng đội tuyển Argentina và những danh hiệu quốc tế mà đội bóng giành được trong những năm gần đây.

Với tư cách đội trưởng, Messi đã cùng Argentina vô địch Copa América 2021, giành Finalissima 2022, đăng quang tại FIFA World Cup 2022 và tiếp tục vô địch Copa América 2024. Chuỗi thành công này giúp Messi trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Argentina.

Hiệu trưởng UBA Ricardo Gelpi cho biết, trường muốn ghi nhận nhiều hơn những con số và thống kê trong sự nghiệp của Messi. Theo ông, danh hiệu này còn nhằm tôn vinh hình ảnh một con người khiêm tốn, kiên trì và có sức ảnh hưởng đối với văn hóa đại chúng cũng như bản sắc dân tộc Argentina.

“Điều chúng tôi muốn ghi nhận không chỉ là những thành tựu của Messi trên sân cỏ, mà còn là con người, những giá trị và hình ảnh mà anh đại diện”, ông Gelpi chia sẻ.

Theo UBA, danh hiệu Tiến sĩ danh dự là sự ghi nhận dành cho những giá trị mà Messi đã thể hiện trong sự nghiệp, từ thành tích thể thao đến tinh thần đại diện cho Argentina.

Nhà trường xem đây là một phần trong truyền thống quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học khi tôn vinh những cá nhân có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn.

Trong khi đó, đội tuyển Argentina đã bắt đầu bước vào thời kỳ hậu Messi bằng trận thắng đậm Bolivia với tỉ số 4-0 nhờ các pha lập công của Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero và José López. Kết quả này được ghi nhận trong trận giao hữu ngày 30.9 tại sân Mario Alberto Kempes.

HLV Lionel Scaloni đã tin tưởng trao băng đội trưởng mới cho trung vệ Cristian Romero, cùng hai đội phó là Emiliano Martinez và Lautaro Martínez.

Các cầu thủ này đều đã ra sân và chứng minh được năng lực cũng như khả năng lãnh đạo trong chiến thắng thuyết phục trước Bolivia. Ngôi sao đang lên Nico Paz - người nhiều khả năng sẽ thừa hưởng chiếc áo số 10 của Messi - cũng có màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Đội tuyển Argentina đã có sự chuẩn bị ấn tượng cho ngày vinh danh Messi, khép lại một chương huy hoàng và mở ra giai đoạn phát triển mới.

Sự kiện trao bằng Tiến sĩ cùng trận đấu chia tay sắp tới sẽ là lời tri ân mà quê nhà dành cho Messi, một trong những tượng đài của bóng đá thế giới.