HLV KimSang Sik nói rõ 1 điều trước trận gặp Malaysia

Sau chiến thắng 4-2 trước Pakistan, HLV Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ và người hâm mộ, đồng thời hướng sự tập trung tới trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia.

HLV Kim Sang Sik khẳng định trận đấu gặp Malaysia toàn đội xem như 1 trận chung kết. Ảnh: Phạm Đình.

Với vị trí nhì bảng B, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia ở trận đấu cuối cùng của giải. Đáng chú ý, tiền đạo Hoàng Hên gặp chấn thương trước trận đấu này, khiến ban huấn luyện phải tiếp tục đánh giá tình trạng lực lượng.

HLV Kim Sang Sik cho biết ông không quá quan tâm đến những thay đổi về lực lượng của Malaysia mà tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị của đội nhà.

“So với đội Malaysia mà chúng tôi từng đối đầu ở ASEAN Championship, họ đã thay đổi khá nhiều về lực lượng. Nhưng điều đó không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những gì cần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới”, ông Kim Sang Sik chia sẻ.

Tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày nghỉ trước trận tranh hạng Ba. Theo HLV Kim Sang Sik, quãng nghỉ ngắn cùng thời tiết nóng là thử thách lớn đối với các cầu thủ. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá và quản lý thể trạng toàn đội, nhất là trong bối cảnh Hoàng Hên đang gặp vấn đề chấn thương.

“Chúng tôi chỉ có hai ngày nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu. Điều đó khá khó khăn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ và quản lý thể trạng của họ”, HLV Kim Sang Sik nói.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi ở trận đấu gặp Malaysia. Ảnh: Phạm Đình.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng để ngỏ khả năng trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều tại giải. Đây có thể là phương án giúp tuyển Việt Nam duy trì thể lực và có thêm lựa chọn nhân sự khi đối đầu Malaysia.

Dù đây là trận đấu cuối cùng của giải, HLV Kim Sang Sik khẳng định tuyển Việt Nam vẫn dành sự tập trung cao nhất.

“Tôi biết đây đã là trận đấu thứ tư của đội tại giải, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.