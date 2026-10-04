Cầu thủ Mexico tát đối thủ

Hành động khiến Chavez bị đuổi khỏi sân.

Phút 67 ở trận giao hữu diễn ra trên sân State Farm, trong lúc hai đội tranh chấp quyết liệt, Chavez áp sát Sebastian Berhalter rồi dùng hai tay tát thẳng vào mặt cầu thủ Mỹ. Hành động xảy ra ngay trước mắt trọng tài, khiến hậu vệ Mexico không có cơ hội thoát thẻ đỏ trực tiếp.

Chiếc thẻ đỏ khiến Mexico chỉ còn 10 người trong phần thời gian còn lại của trận đấu. Cần biết rằng đội bóng áo xanh vốn gặp rất nhiều khó khăn và hoàn toàn lép vế trước sức ép của tuyển Mỹ. Cuối cùng, Mexico nhận thất bại nặng nề 0-3 trên sân khách.

Julian Hall mở tỷ số cho Mỹ trong hiệp một. Sang hiệp hai, tài năng 17 tuổi Cavan Sullivan nhân đôi cách biệt và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Mỹ.

Không lâu sau tình huống Chávez bị truất quyền thi đấu, Malik Tillman ghi bàn thứ ba, khép lại chiến thắng thuyết phục cho đội bóng của HLV Mauricio Pochettino.

Trong khi Mỹ có một đêm đáng nhớ, Chávez lại trở thành tâm điểm theo cách không ai mong muốn. Đoạn video về cú tát hai tay nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận của người hâm mộ.

Một tài khoản viết: "Cậu ấy thực sự nghĩ gì vậy?". Người khác bình luận đầy hài hước: "Tôi không thể nhịn cười". Một số cổ động viên còn đùa rằng Chavez có thể đang "đập muỗi" khi lao vào đối đầu với Berhalter.