Lễ bế mạc ASIAD 2026 và lời chào ấn tượng của chủ nhà Nhật Bản

Khung cảnh sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic, nơi diễn ra Lễ bế mạc ASIAD 2026

Lễ bế mạc ASIAD 2026 hướng đến thông điệp “Cùng hòa làm một trong cảm xúc”. Hình ảnh nhịp tim của các VĐV tiếp tục được sử dụng xuyên suốt chương trình, như biểu tượng cho sự kết nối giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lễ bế mạc hướng đến thông điệp “Cùng hòa làm một trong cảm xúc”

“ONE ASIA” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là ý tưởng xuyên suốt Lễ bế mạc. Từ những ngày đầu háo hức tranh tài đến các cuộc so tài quyết liệt và những khoảnh khắc đáng nhớ, các VĐV, khán giả và các đoàn thể thao cùng tạo nên một trải nghiệm chung trên đấu trường châu lục.

Quốc kỳ của chủ nhà Nhật Bản được kéo lên trong Lễ bế mạc của ASIAD 2026

Chương trình bế mạc bao gồm video nhìn lại hành trình ASIAD 2026, các tiết mục tri ân và phần diễu hành của VĐV. Sau đó là những nghi thức quan trọng như tuyên bố bế mạc, hạ cờ Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và chuyển giao cờ đăng cai cho thành phố Doha (Qatar).

Phần diễu hành với quốc kỳ của các quốc gia tham dự ASIAD 2026

Doha sẽ là chủ nhà ASIAD 2030, lần thứ 21 trong lịch sử. Qatar từng đăng cai Á vận hội năm 2006, vì vậy việc Doha tiếp nhận cờ từ Aichi-Nagoya cũng đánh dấu sự trở lại của sự kiện này tại Qatar sau 24 năm.

Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ bế mạc

Thống đốc tỉnh Aichi - Hideaki Omura phát biểu cảm ơn các đoàn thể thao. Ông khẳng định sự nỗ lực của tất cả mọi người đã làm nên kỳ đại hội thành công và bày tỏ niềm hy vọng về một châu Á đoàn kết qua những sự kiện như thế này.

Lễ bàn giao quyền đăng cai cho Qatar, chủ nhà ASIAD tiếp theo

Tiếp đến, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani đánh giá ASIAD lần này đã nâng tầm thể thao lên một mức mới với nhiều kỷ lục được phá. Ông Al Thani bày tỏ hy vọng kỳ ASIAD tiếp theo tại Doha, Qatar sẽ tiếp tục thành công.

Trước khi chương trình khép lại, ngọn lửa Á vận hội được dập tắt, chính thức khép lại kỳ đại hội được tổ chức tại Aichi-Nagoya.

Phần giới thiệu kết thúc với cảnh VĐV đua ngựa Jassim Al Kuwari của Qatar cưỡi ngựa tiến vào lễ đài và nhận lá cờ ASIAD

ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 19.9, quy tụ hơn 11.000 VĐV cùng khoảng 6.000 quan chức, cán bộ đoàn đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại hội tổ chức 43 môn, 71 phân môn với 469 nội dung tranh tài.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, tranh tài ở 33 môn, giành 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 20 chung cuộc.

Lễ bế mạc ASIAD 2026 là lời chào ấn tượng của chủ nhà Nhật Bản với bạn bè quốc tế

Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc đứng đầu với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản xếp thứ hai với 83 HCV, 85 HCB, 91 HCĐ, trong khi Hàn Quốc đứng thứ ba với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ.

Khép lại ASIAD 2026, Nagoya trao lại ngọn cờ Á vận hội cho Doha. Các đoàn thể thao rời Nhật Bản với những thành tích và ký ức khác nhau nhưng cùng chia sẻ một trải nghiệm chung, đó là tinh thần đoàn kết được tạo nên từ thể thao.