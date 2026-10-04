Thống kê trận đấu Faroe Islands U19 2-4 United Arab Emirates U19: United Arab Emirates U19 giành chiến thắng chung cuộc

Chiều 4-10, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình tranh tài tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản). Trong đoàn trở về có những cô gái vàng của đội tuyển cầu mây Việt Nam - những người đã góp công mang về 2 Huy chương vàng, trong tổng số 3 Huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.