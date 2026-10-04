Thống kê trận đấu Faroe Islands U19 2-4 United Arab Emirates U19: United Arab Emirates U19 giành chiến thắng chung cuộc
United Arab Emirates U19 vượt qua Faroe Islands U19 với tỷ số 4-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-faroe-islands-u19-2-4-united-arab-emirates-u19-united-arab-emirates-u19-gianh-chien-thang-chung-cuoc-467797.html