Tái đấu Việt Nam, Malaysia không còn là đội bóng 'dễ bị bắt nạt'

Cuộc đối đầu diễn ra lúc 16h ngày 5/10, giờ Hà Nội, trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia. Hai chiến thắng cùng tỷ số 2-0 tại bán kết ASEAN Cup 2026 là điểm tựa cho tuyển Việt Nam, nhưng tương quan lực lượng lần này đã thay đổi đáng kể.

So với giải vô địch Đông Nam Á kết thúc hồi tháng 8, Malaysia bổ sung 5 cầu thủ nhập tịch. Trung vệ Bradley Tapp gốc Úc, tiền vệ cánh Manuel Hidalgo gốc Argentina và tiền vệ Hong Wan sinh tại Anh tăng thêm lựa chọn cho hàng thủ lẫn tuyến giữa của họ.

Trên hàng công, tiền đạo Bergson da Silva gốc Brazil và Fergus Tierney gốc Scotland mang đến những phương án mới. Trong đó, Bergson đã ghi 4 bàn, chỉ kém chân sút Mitchell Baker của Indonesia 1 bàn trong cuộc đua ghi bàn tại giải.

Cú hat-trick của Bergson trong trận thắng Singapore 6-0 cho thấy hiệu quả của những bổ sung này. Hidalgo cũng góp dấu ấn khi vượt qua 3 cầu thủ đối phương trước khi kiến tạo cho Stuart Wilkin ghi bàn. Vì vậy, hàng thủ Việt Nam cần hạn chế khoảng trống cho các cầu thủ Malaysia xử lý bóng, thay vì chỉ tập trung theo kèm chân sút gốc Brazil.

Malaysia mừng hụt vé chung kết và sẽ tái đấu tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.

‘Những chú hổ Mã Lai’ gây ấn tượng mạnh kết thúc vòng bảng với 7 điểm, ghi 9 bàn và không thủng lưới. Họ chỉ mất vé chung kết vì ghi ít bàn hơn Indonesia, sau khi 2 đội bằng điểm, hòa đối đầu và cùng có hiệu số +9. Đây là cơ sở để thầy trò HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho một cuộc đấu khó khăn hơn những lần gặp nhau hồi tháng 8.

Trong khi đối thủ tăng thêm sức mạnh, tuyển Việt Nam lại thiếu nhiều lựa chọn quen thuộc. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và trung vệ Nguyễn Thành Chung chấn thương trước giải.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son phải rút lui trong quá trình thi đấu. Đây là người từng ghi 3 bàn vào lưới Malaysia ở 2 trận bán kết ASEAN Cup 2026. Vì thế, sự vắng mặt của anh khiến hàng công tuyển Việt Nam mất một phương án đã chứng minh hiệu quả trước đối thủ này.

Tiền vệ Phạm Gia Hưng cũng đã về nước lo việc gia đình. Sau trận thắng Pakistan 4-2, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Đỗ Hoàng Hên gặp vấn đề ở cơ đùi sau, chưa chắc kịp hồi phục. Đáng lo hơn cả là trường hợp Việt Anh, người đá chính cả 3 trận vòng bảng và giữ vai trò quan trọng trong hàng phòng ngự.

Dù vậy, Malaysia cũng chịu tổn thất trước cuộc tái đấu với tuyển Việt Nam. Hậu vệ đội trưởng Dion Cools rời đội gấp vì việc gia đình, còn cầu thủ chạy cánh Faisal Halim trở về CLB điều trị chấn thương bắp chân. Những thiếu hụt ấy có thể tạo cơ hội cho tuyển Việt Nam khai thác hai biên, nhưng không làm mất đi mối nguy từ hàng công đối thủ.

Với lực lượng hiện có, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần giữ cự ly đội hình chặt chẽ và tránh những sai sót từng khiến họ nhận 2 bàn thua trước Pakistan.

Khả năng bảo vệ khung thành, đồng thời tận dụng cơ hội khi Malaysia để lộ khoảng trống, sẽ quyết định cơ hội giành hạng 3 của tuyển Việt Nam.

Dự đoán: Việt Nam thắng Malaysia 2-1.