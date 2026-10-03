Lionel Messi đã về đến Argentina để chuẩn bị tham dự trận đấu chia tay đội tuyển

Messi dự kiến sẽ thi đấu trận giao hữu với Benin tại Buenos Aires vào ngày 7/10, đây là lần ra sân cuối cùng của anh cho đội tuyển quốc gia Argentina.

Ảnh: Tom Jenkins/The Guardian

Hiệp hội bóng đá Argentina cho biết mục tiêu của trận đấu là để đảm bảo "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhận được lời chia tay trên sân nhà mà anh ấy thực sự xứng đáng".

Messi đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế vào ngày 31/8. Sau hơn hai thập kỷ khoác áo Argentina, anh đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển với 125 pha lập công, đồng thời giành hàng loạt danh hiệu lớn.

Trong đó, đáng chú ý nhất là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar, bên cạnh hai chức vô địch Copa América vào các năm 2021 và 2024.

Những thành tích này giúp Messi hoàn tất hành trình chinh phục các danh hiệu lớn cùng đội tuyển Argentina sau nhiều năm chờ đợi.

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Một số đồng đội từng cùng Messi vô địch World Cup 2022 cũng sẽ góp mặt trong lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, Paulo Dybala và Nahuel Molina sẽ không thể tham dự sau khi AS Roma từ chối cho phép hai cầu thủ này trở về hội quân.

Trận đấu với Benin vì thế càng mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần cuối Messi xuất hiện trong màu áo Argentina trên sân nhà.

Sau 21 năm, 125 bàn thắng và những danh hiệu lịch sử, người hâm mộ Argentina sẽ có cơ hội trực tiếp nói lời tạm biệt với biểu tượng lớn nhất của bóng đá nước này trong một đêm được dành riêng để tri ân anh.