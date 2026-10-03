Nhận định bóng đá Hồng Kông vs Campuchia, 17h00 hôm nay (3/10): Campuchia gặp khó?

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 nhánh 2 là cuộc đụng độ giữa khách mời kiêm chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc) và Campuchia. Hồi tháng 6 năm nay, hai đội đã từng đụng độ ở một trận giao hữu và Campuchia đã thắng 2-0 nhưng khi đó đại diện xứ Chùa tháp được thi đấu tại quê nhà.

Việt Nam ngược dòng thắng Pakistan 4-2, giành vé tranh hạng ba

Bị Pakistan dẫn trước trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam bùng nổ sau giờ nghỉ để thắng ngược 4-2, qua đó đứng nhì bảng B và giành quyền gặp Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.

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Sau loạt trận hạ màn vòng bảng ngày 30/9, Hồng Kông và Campuchia đã giành quyền góp mặt ở trận chung kết hạng 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Màn so tài tranh chức vô địch diễn ra lúc 17h00 ngày 3/10 tại Kai Tak Sports Park, nơi Hồng Kông có lợi thế đáng kể khi được thi đấu trên sân nhà.

Hồng Kông cho thấy sự ổn định ngay từ vòng bảng. Đội chủ nhà lần lượt đánh bại Lào 4-0 và Brunei 2-0, giành trọn 6 điểm, ghi 6 bàn và chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Hồng Kông còn có điểm tựa rất lớn từ Kai Tak Sports Park. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể tạo thêm sức ép lên Campuchia, đặc biệt trong một trận đấu mà yếu tố tâm lý, sự tập trung và khả năng chịu đựng áp lực có thể quyết định cục diện.

Ở chiều ngược lại, Campuchia tiến vào chung kết với thành tích khiêm tốn hơn nhưng vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý. Những chiến binh Angkor giành 4 điểm sau 2 trận vòng bảng, trong đó có chiến thắng 1-0 trước Myanmar nhờ bàn thắng muộn của Sin Kakada và trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Timor-Leste.

Đáng chú ý, trận chung kết mở ra cơ hội lịch sử cho Campuchia khi họ lần đầu tiên đứng trước khả năng cạnh tranh chức vô địch một giải đấu cấp độ Đông Nam Á dành cho các đội tuyển quốc gia, dù FIFA ASEAN Cup 2026 lần này được tổ chức theo hạng 2. Khát vọng tạo dấu mốc mới chắc chắn sẽ trở thành động lực lớn cho thầy trò Campuchia.

Campuchia không có lý do để quá thận trọng. Với khả năng chuyển trạng thái nhanh, đội khách hoàn toàn có thể chờ đợi thời cơ và tổ chức những pha phản công nguy hiểm. Chung kết vì thế hứa hẹn là cuộc đấu giằng co, nơi Hồng Kông có lợi thế sân nhà còn Campuchia mang theo khát vọng tạo nên cột mốc đặc biệt.

Lịch sử đối đầu Hồng Kông vs Campuchia

Trong 5 lần gặp gỡ gần nhất, Hồng Kông thắng 2 hoà 1 và thua 1. Tuy nhiên, ở trận đấu mới nhất hồi tháng 6 năm nay, Campuchia đã thắng đối thủ 2-0.

Đội hình dự kiến Hồng Kông vs Campuchia

Hồng Kông: Tse Ka Wing, Vas Nunez, Juninho, Ngan Cheuk Pan, Matt Orr, Sohgo Ichekawa, Kam Chi Kin Jason, Chan Yun Tung, Chan Siu Kwan Philip, Callum Beattie, Ng Yu Hei.

Campuchia: Soksela Keo, Sareth, Sor, Ose, Chheng, Nhean, Bong, Ogawa, Fernandes, Sieng, Nieto

Phân tích dữ liệu chuyên sâu Hồng Kông vs Campuchia

Nhiều phạt góc: 2 trận ở vòng bảng, Hồng Kông tạo ra 27 quả phạt góc. Hai trận vòng bảng, Campuchia cũng tạo ra 10 quả phạt góc.

Ít thẻ vàng: 3/3 trận gần nhất, Hồng Kông chỉ nhận 3 thẻ vàng. 2 trận gần, Campuchia chỉ nhận duy nhất 1 thẻ vàng.

Chẵn bàn thắng: 7/9 cuộc đối đầu giữa Hồng Kông vs Campuchia có tổng bàn thắng là số chẵn. Cả 4 trận gần nhất của Hồng Kông cũng có tỉ số chẵn. 6/10 trận gần nhất của Campuchia có tỉ số chẵn.

Dự đoán kết quả: Hồng Kông 3-1 Campuchia